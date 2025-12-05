¥¹¥Î¥ÜÊ¿ÌîÊâV¡¢ÃË»ÒÉ½¾´ÂæÆÈÀê¡¡¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°¡¢½÷»Ò¤Î¾®Ìî2°Ì
¡¡¡ÚÄ¥²È¸ý¶¦Æ±¡Û¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼çÍ×Âç²ñ½éÀï¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¶¡¦¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°¡×¤Ï5Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄ¥²È¸ý¡¦Ì©±ñ¤Ç1ÂÐ1¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÏËÌµþ¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¤¬¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¤È¤Î·è¾¡¤òÀ©¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ3ÅÙ¤ÎÀ©ÇÆ¤ò¸Ø¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È»á¤¬¿·Àß¤·¤¿¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢Âè1¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂè2Àï¡£»³ÅÄÎ°À»¤¬3°Ì¤Ç¡¢ÆüËÜÀª¤¬Âè1Àï¤ËÂ³¤¤¤ÆÉ½¾´Âæ¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï¾®Ìî¸÷´õ¤¬2°Ì¡¢¹©Æ£ÍþÀ±¤¬3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÉÚÅÄ¤»¤Ê¤ÏÎý½¬Ãæ¤Î¤±¤¬¤Ç½à·è¾¡¤ò´þ¸¢¡£ÃË»Ò¤ÎÊ¿ÌîÎ®²Â¤È½ÅÌî½¨°ìÏº¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£