「葬送のフリーレン」コラボ付録が小学館の少女・女性コミック5誌に登場。TVアニメ第2期放送直前記念！SNS風クリアカードやペーパーフィギュアなど原作イラストを使用したアイテム
小学館は12月5日、TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期の放送を記念して、「葬送のフリーレン」（原作：山田鐘人、作画：アベツカサ）コラボ付録が小学館の少女・女性コミック5誌に登場することを発表した。
スペシャルコラボ付録は、すべて原作イラストを使用したアイテム。本日12月5日発売の「Sho-Comi」1号には、「胸熱！ 名シーンメモ」が付属する。続いて「Cheese!」2月号に「重ねて推せるSNS風クリアカード」、「月刊flowers」2月号に「B5サイズクリアファイル」、「ベツコミ」2月号に「ペーパーフィギュア」、「プチコミック」3月号に「証明写真風カード」など、美麗なイラストが楽しめるグッズがラインナップされている。
発売スケジュールは以下の通り。
【コラボ付録号 発売スケジュール】
「Sho-Comi」1号：12月5日
「Cheese!」2月号：12月24日
「月刊flowers」2月号：12月27日
「ベツコミ」2月号：1月13日
「プチコミック」3月号：2月6日
「葬送のフリーレン」コラボ付録
「Sho-Comi」1号「胸熱！ 名シーンメモ」
12月5日 発売
特別価格：520円
感動の名シーンや、泣るセリフがよみがえるメモ帳。絵柄はなんと48種類。
□「Sho-Comi」公式サイト
「Cheese!」2月号「重ねて推せるSNS風クリアカード」
12月24日 発売予定
特別価格：660円
フリーレンとヒンメル、など組み合わせて楽しめるSNS風クリアカード。好きな風景と重ねても楽しめる。
□「Cheese!」公式サイト
「月刊flowers」2月号「B5サイズクリアファイル」
12月27日 発売予定
特別価格：750円
フリーレン、フェルンとシュタルク、パーティー3人の旅情を感じる美麗原作イラストのクリアファイル。
□「月刊flowers」公式サイト
「ベツコミ」2月号「ペーパーフィギュア『ペーパーのフリーレン』」
1月13日 発売予定
特別価格：690円
フリーレンが、手に乗せられるかわいいサイズ感ペーパークラフトになって登場。つけかえパーツをつけると、フリーレンの髪が縦ロールになる。
□「ベツコミ」公式サイト
「プチコミック」3月号「証明写真風カード」
2月6日 発売予定
特別価格：660円
フリーレン、ヒンメル、ハイター、アイゼンら、勇者一行の証明写真風カード。スマホカバーに入れたり、定期ケースに入れたりして、フリーレンのように、あの旅を一生忘れないよう携帯できる。
□「プチコミック」公式サイト
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館