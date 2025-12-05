【拡大画像へ】

小学館は12月5日、TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期の放送を記念して、「葬送のフリーレン」（原作：山田鐘人、作画：アベツカサ）コラボ付録が小学館の少女・女性コミック5誌に登場することを発表した。

スペシャルコラボ付録は、すべて原作イラストを使用したアイテム。本日12月5日発売の「Sho-Comi」1号には、「胸熱！ 名シーンメモ」が付属する。続いて「Cheese!」2月号に「重ねて推せるSNS風クリアカード」、「月刊flowers」2月号に「B5サイズクリアファイル」、「ベツコミ」2月号に「ペーパーフィギュア」、「プチコミック」3月号に「証明写真風カード」など、美麗なイラストが楽しめるグッズがラインナップされている。

発売スケジュールは以下の通り。

【コラボ付録号 発売スケジュール】

「Sho-Comi」1号：12月5日

「Cheese!」2月号：12月24日

「月刊flowers」2月号：12月27日

「ベツコミ」2月号：1月13日

「プチコミック」3月号：2月6日

「葬送のフリーレン」コラボ付録

「Sho-Comi」1号「胸熱！ 名シーンメモ」

12月5日 発売

特別価格：520円

感動の名シーンや、泣るセリフがよみがえるメモ帳。絵柄はなんと48種類。

□「Sho-Comi」公式サイト

「Cheese!」2月号「重ねて推せるSNS風クリアカード」

12月24日 発売予定

特別価格：660円

フリーレンとヒンメル、など組み合わせて楽しめるSNS風クリアカード。好きな風景と重ねても楽しめる。

□「Cheese!」公式サイト

「月刊flowers」2月号「B5サイズクリアファイル」

12月27日 発売予定

特別価格：750円

フリーレン、フェルンとシュタルク、パーティー3人の旅情を感じる美麗原作イラストのクリアファイル。

□「月刊flowers」公式サイト

「ベツコミ」2月号「ペーパーフィギュア『ペーパーのフリーレン』」

1月13日 発売予定

特別価格：690円

フリーレンが、手に乗せられるかわいいサイズ感ペーパークラフトになって登場。つけかえパーツをつけると、フリーレンの髪が縦ロールになる。

□「ベツコミ」公式サイト

「プチコミック」3月号「証明写真風カード」

2月6日 発売予定

特別価格：660円

フリーレン、ヒンメル、ハイター、アイゼンら、勇者一行の証明写真風カード。スマホカバーに入れたり、定期ケースに入れたりして、フリーレンのように、あの旅を一生忘れないよう携帯できる。

□「プチコミック」公式サイト

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館