高校時代の悩みは「今考えたら全然苦労ではなかった」MF三品直哉は明治大での挫折を乗り越えて鹿児島内定
明治大で出場時間を伸ばした始めたのは今シーズンからだった。挫折も経験したMF三品直哉(4年=帝京大可児高)は、鹿児島ユナイテッドFCで始めるプロキャリアでも自身と向き合って一歩ずつ高みへ向かっていく構えだ。
帝京大可児高で1年時からメンバー入りしていた三品は3年時に10番を背負って全国大会に出場した。勢いそのまま明治大でも活躍を続けたいところだったが、1年目の関東大学リーグデビューは叶わない。
2年目もリーグ戦になかなか絡めず、シーズン終盤の第20節で待望の初出場。いきなり先発してゴールを決める鮮烈なデビューとなり、その後の全日本大学サッカー選手権(インカレ)では日本一の瞬間をピッチで迎えた。ただ、3年目のリーグ戦はすべて途中出場で5試合のプレーにとどまり、レギュラーを掴めずに大学サッカー最終シーズンに入った。
三品はそうした日々を「挫折で(心が)折られた」と振り返る。2年時も関東大学リーグデビューの1週間前まではセカンドチームでプレーしていたといい、「セカンドチームでも練習させてもらえない時期もあったので本当にそのときは苦しかった」。これまで直面してこなかった出場機会を得られない状況を踏まえると、帝京大可児時代に抱いていた向上心に近い悩みの受け止め方も変わる。三品は「(高校までは)試合にずっと出させてもらえていて出られない悔しさはあまりなかったので、今考えたら全然苦労ではなかった」と思い返した。
「高校のときは試合に出ていながらも『このままではこの先通用しない』とか思いながら、自分との戦いでプレーしていた。(プロになるという)目標を高く持っていたからこその悩みだったのかなと感じるけれど、大学に来たら(通用せず)それが現実になった。セカンドチームにいる時点でもちろん焦るし、このままではプロなんて言っている場合じゃないしなれないと思っていた。その差はありましたね」
それでも三品が前を向いて努力を続けてきた背景には、夢を叶えること以上にお世話になった人たちへの想いがあったという。
「明治大でサッカーができているのは自分だけの力ではないと思っている。高校の指導者、中学の指導者、自分を見つけてくれた(前監督の)栗田さんとか、そういった方々や両親とかの想いを考えたら折れている暇はないしやらない理由はないなと思った。もちろんプロサッカー選手になりたい想いはあったけれど、それ以上に誰かのためにといった想いが強かった」
すると4年生になった今季は開幕節から先発出場を飾り、一時はメンバー外の時期もあったが10試合の先発を含むリーグ戦13試合の出場と一気にプレータイムを伸ばした。三品によればPK戦で敗れた昨年のインカレ準決勝の出場も大きいようで、「あの試合は相当悔しかった。負けてから最上級生の立場になって、責任感も自分がチームを勝たせる想いも去年とは全く別物になったと思っている。技術どうこうではなく気持ちの部分が変わったのかなと思う」。決意を新たにして臨んだことが飛躍に繋がった。
そうして果たした鹿児島内定。三品は最初にオファーを貰ったクラブが鹿児島だと明かし、熱意を含めて加入することを決めたという。練習参加時には主将のMF稲葉修土に定食屋へ連れていってもらったといい、2日の明治大合同内定会見では「自分は温泉も自然もご飯も好きで全部揃っている」と熱弁し、会見後の取材対応でも「欲しい条件はすべて揃っている街」とコメント。岐阜県出身の三品は東京都に構える明治大への進学を前に「キラキラした街」への憧れもあったが、4年間の大学生活を経て「落ち着く場所、静かな街もやっぱりいいなと改めて感じさせられましたね」。鹿児島での生活も楽しみにしている。
そして、厳しいプロの世界へ飛び込む上で大学サッカーの経験も生かしながらキャリアを歩んでいく考えだ。
「日々サッカーをしていく中で調子が良いときの方が短く、納得いかないことや良くないことの連続なのかなと大学生活を通じて感じている。もちろん調子が良いときは誰でもやれるけど、そうではないときにしっかりと自分と向き合っていくことで納得して選手生活を終えられると思うので、一日一日を大事にしていきたいなと思っています」
明治大では特長とする左足のキック精度に加え、個で打開する能力も向上。「プレーの幅が広がった」と話す三品は開幕スタメンを第一目標に掲げながら、「闘うプレーや結果を残すことでファン・サポーターの方々に活力を与えたいし、その結果として自分自身も応援されて愛される選手になりたい」と意気込んだ。
(取材・文 加藤直岐)
帝京大可児高で1年時からメンバー入りしていた三品は3年時に10番を背負って全国大会に出場した。勢いそのまま明治大でも活躍を続けたいところだったが、1年目の関東大学リーグデビューは叶わない。
三品はそうした日々を「挫折で(心が)折られた」と振り返る。2年時も関東大学リーグデビューの1週間前まではセカンドチームでプレーしていたといい、「セカンドチームでも練習させてもらえない時期もあったので本当にそのときは苦しかった」。これまで直面してこなかった出場機会を得られない状況を踏まえると、帝京大可児時代に抱いていた向上心に近い悩みの受け止め方も変わる。三品は「(高校までは)試合にずっと出させてもらえていて出られない悔しさはあまりなかったので、今考えたら全然苦労ではなかった」と思い返した。
「高校のときは試合に出ていながらも『このままではこの先通用しない』とか思いながら、自分との戦いでプレーしていた。(プロになるという)目標を高く持っていたからこその悩みだったのかなと感じるけれど、大学に来たら(通用せず)それが現実になった。セカンドチームにいる時点でもちろん焦るし、このままではプロなんて言っている場合じゃないしなれないと思っていた。その差はありましたね」
それでも三品が前を向いて努力を続けてきた背景には、夢を叶えること以上にお世話になった人たちへの想いがあったという。
「明治大でサッカーができているのは自分だけの力ではないと思っている。高校の指導者、中学の指導者、自分を見つけてくれた(前監督の)栗田さんとか、そういった方々や両親とかの想いを考えたら折れている暇はないしやらない理由はないなと思った。もちろんプロサッカー選手になりたい想いはあったけれど、それ以上に誰かのためにといった想いが強かった」
すると4年生になった今季は開幕節から先発出場を飾り、一時はメンバー外の時期もあったが10試合の先発を含むリーグ戦13試合の出場と一気にプレータイムを伸ばした。三品によればPK戦で敗れた昨年のインカレ準決勝の出場も大きいようで、「あの試合は相当悔しかった。負けてから最上級生の立場になって、責任感も自分がチームを勝たせる想いも去年とは全く別物になったと思っている。技術どうこうではなく気持ちの部分が変わったのかなと思う」。決意を新たにして臨んだことが飛躍に繋がった。
そうして果たした鹿児島内定。三品は最初にオファーを貰ったクラブが鹿児島だと明かし、熱意を含めて加入することを決めたという。練習参加時には主将のMF稲葉修土に定食屋へ連れていってもらったといい、2日の明治大合同内定会見では「自分は温泉も自然もご飯も好きで全部揃っている」と熱弁し、会見後の取材対応でも「欲しい条件はすべて揃っている街」とコメント。岐阜県出身の三品は東京都に構える明治大への進学を前に「キラキラした街」への憧れもあったが、4年間の大学生活を経て「落ち着く場所、静かな街もやっぱりいいなと改めて感じさせられましたね」。鹿児島での生活も楽しみにしている。
そして、厳しいプロの世界へ飛び込む上で大学サッカーの経験も生かしながらキャリアを歩んでいく考えだ。
「日々サッカーをしていく中で調子が良いときの方が短く、納得いかないことや良くないことの連続なのかなと大学生活を通じて感じている。もちろん調子が良いときは誰でもやれるけど、そうではないときにしっかりと自分と向き合っていくことで納得して選手生活を終えられると思うので、一日一日を大事にしていきたいなと思っています」
明治大では特長とする左足のキック精度に加え、個で打開する能力も向上。「プレーの幅が広がった」と話す三品は開幕スタメンを第一目標に掲げながら、「闘うプレーや結果を残すことでファン・サポーターの方々に活力を与えたいし、その結果として自分自身も応援されて愛される選手になりたい」と意気込んだ。
(取材・文 加藤直岐)