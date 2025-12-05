「過去イチ」「めっちゃオシャレ」群馬が浴衣からインスパイアの新ユニフォーム発表
ザスパ群馬は5日、明治安田J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームを発表した。また新サプライヤーとして株式会社アスレタと共同でプロデュースする新ブランドのATHLETADENHAM/エーディーを展開する株式会社デンハム・ジャパンと契約を締結している。
シーズン移行前の特別大会で着用するのは、浴衣からインスパイアされたユニフォーム。襟元に浴衣を着用しているようなデザインが施されている。クラブは「チームの象徴である立ち上る湯気マークを複数使用し構成された、立ち上る複数のストライプ柄はチームを支えている多くの人たちの願いを表現しています」とデザインを説明しており、細部までこだわったユニフォームになった。
1stユニフォームは「選手、サポーター、スタッフの強く、濃い、勝利への思いを色濃く反映させる意味を込めて濃く昇華させたネイビー」を、2ndユニフォームは「シャツは群馬の温泉湯けむりからイメージされたアイボリー色。ショーツは群馬の自然豊かな山々からイメージされたカーキブラウン色」を採用している。
ファンからは「好みすぎる」「こんなにわくわくしたこと無いかも」「過去イチ」「ええやん!!」「めっちゃオシャレ」「紺の深みがきれい」と絶賛が相次いだ。
明治安田J2・J3百年構想リーグ レプリカユニフォーム予約販売開始— ザスパ群馬/THESPA GUNMA (@OfficialThespa) December 5, 2025
【販売商品】
レプリカユニフォーム フィールドプレイヤー1st半袖(ネイビー)
レプリカユニフォーム フィールドプレイヤー2nd半袖(ベージュ)
レプリカユニフォーム ゴールキーパー1st半袖(ゴールド)… pic.twitter.com/3eHhXfFeBp