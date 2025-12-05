「水筒をもってきてね」→驚くべきワンコの行動に「天才か」「泣ける」
【画像を見る】賢すぎる…！人間の言葉がわかる犬のまさかの行動
ワンちゃんが家族の声にすぐ応えて動く姿を見ていると、なんだか胸があたたかくなりますよね。
とあるワンちゃんが見せた行動に「天才」「人間の言葉を全部理解してる」「健気で泣ける」とInstagramで反響が集まっています。思わずほっこりしてしまう、そのワンシーンとは？
■草刈り中の飼い主へ水筒を届ける愛犬ホット君
草刈り中のご主人へ水筒を届けるという愛らしい動画を投稿しているのは、ゴールデンレトリバーのホット君の飼い主golden.hottoさん。投稿は、8.1万いいね！を獲得して大きな反響を呼んでいます。
時おり、飼い主が心配になり様子を見にきてくれるホット君。飼い主が作業している様子をじっと傍で見守ります。
作業がひと段落したころ、飼い主が「ホットおいで〜」と呼ぶとすぐに駆けつけてくれます。「水筒をもってきて」とお願いすると、嬉しそうにお家に向かって走ります。はたしてちゃんと持ってこれるのでしょうか？
ルンルンで戻ってきたホット君。飼い主の言葉がわかるようで、ちゃんと水筒を持ってきてくれました。
しかも、水筒単体ではなく、水筒が入ったかわいいバスケットごと持ってきてくれました！
飼い主へ水筒が入ったバスケットを届けると、満足そうに自宅へ戻っていきます。気の利くホット君の様子に「人間の言葉を理解してる天才犬」「かわいすぎる！」「本当にお利口さん」などのコメントでにぎわっています。
■普段のホット君の様子は？投稿主へインタビュー
−いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
golden.hottoさん「家族でも感心するぐらいホットは頭がよく、子犬の頃から家族のために必要な物を運んでいます。新聞やビール、散歩へ行く前に自分の散歩グッズを用意したりと、家族のために頑張るホットを見てもらいたくて発信をするようになりました。いいねが多いと子どもが褒められた事のように家族も喜んでいます」
−バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
golden.hottoさん「住んでいる長崎の新上五島町の魅力と共に、ホットのことを発信しています。最近では、全国津々浦々からきた知らない人たちから『ホット君の飼い主さん！』と声をかけられるようになりました」
−印象的なコメントや反響があれば教えてください！
golden.hottoさん「インスタを始めた頃は『凄い！』『天才』『私より頭がいい』などでしたが、この頃からは『ホット君なら』『これくらいホット君なら』と、ホット君なら出来て当たり前のようなコメントも増えて来ました」
−ホットくんは、どんな性格のワンちゃんですか？
golden.hottoさん「とにかく家族が大好きで、優しくいつもそばに居てくれます。地域のお年寄りにもゆっくりと接しますし、ぬいぐるみもダメにすることなく何年も使っているような、本当に優しい子です」
−最近のホットくんの様子や面白かったエピソードを教えてください。
golden.hottoさん「ホットも五歳をすぎて白髪が出てきて、歳をとる寂しさも感じ始めるようになりました。いつも家族の行動を見て手伝おうとするので、少しはゆっくりさせたくて、ホットに見つからないようにコソコソ行動しています。家のなかで『ビール飲む？』とか会話すると、ビール運びのカゴをすぐに取り行くので、うかつに会話も出来ません笑」
−レタスクラブの読者に一言お願いします！
golden.hottoさん「来月から新上五島町で始めるキッチンカーを、ホットが看板犬として手伝います。皆様、この島に来た時はぜひホットに会いに来て下さい」
■やさしいホット君の普段の様子を覗いてみました
長崎県の五島列島でのびのび島暮らしを楽しんでいるホット君。他にもホット君の普段の様子が分かる投稿がいくつもアップされています。
ゴミ拾いをしながら、いつものお散歩道をキレイに掃除しているホット君。「ゴミを拾ってきて」とお願いすると、すぐにゴミを見つけて拾ってきてくれるお利口さんです。
ゴミ拾いの後のキレイになった公園で遊ぶホット君。新しい靴を履いて、大好きなボール遊びをしています。途中、ホット君の靴が脱げてしまいますが、ちゃんと自分で拾いにいきます。
お風呂の日もがんばります！飼い主に体をキレイに洗ってもらった後は、お外でドライヤーをかけてもらいます。ドライヤーをかけてもらっている時は、大人しく片脚をあげたり、横になったり、とても気持ちよさそうな様子です。
家族の困りごとは、ホット君がお手伝いしてくれます。海の風が強くて、サンダルが飛んでいってしまいます。そんな飼い主が困った状況にホット君は、デッキ下に潜り込んでサンダルを取ってきてくれるのでした。
家族が大好きで、いつもお手伝いして助けてくれるやさしいホット君。本当に人間の言葉を全部理解しているようで、その賢さには驚かされます。
YouTubeのgolden.hottoさんのアカウントでも、ホット君の日常の様子がたくさんアップされています。
気になる方は、覗いてみてくださいね。
文＝佐藤みなみ