かんたんエビマヨ


フライパン1つで作る、かんたんサクじゅわ「鶏むね油淋鶏」【仕事帰りごはん】

へとへとに疲れた仕事帰りの夕食作り、大変ですよね。でも、手作りごはんのおいしさを諦めたくない！という人を助けてくれるのが、時短レシピです。

帰宅後15分で作る爆速レシピが大人気のみきさんによると、時短のコツは献立で迷わないことと、洗い物を減らすことだそう。

みきさんが時短とラク、おいしさを追求して作った、無敵の仕事帰りごはんレシピをお届けします。

※本記事はみき著の書籍『帰宅後15分しか、かけません！ 無敵の仕事帰りごはん100』から一部抜粋・編集しました。

■コツいらずでかんたんエビマヨ

揚げなくても作れる！タレがしみ込む感じがたまらない

【材料（2人分）】

冷凍エビ……10尾（生を使ってもよい）

塩水……適量

片栗粉……大さじ2

ごま油……大さじ2

黒こしょう（お好みで）……適量

A マヨネーズ……大さじ3

　ケチャップ……大さじ1

　砂糖……小さじ1

　酢……小さじ1

　しょうゆ……小さじ1

【作り方】

（1）冷凍エビは､塩水で解凍しておく。

＜Point＞エビを解凍：生エビの処理が面倒な人は冷凍エビで楽してね

エビを解凍


（2）1をポリ袋に入れて､片栗粉をまぶす。

＜Point＞片栗粉をまぶす：解凍したエビをポリ袋に入れて､片栗粉をまぶす

片栗粉をまぶす


（3）フライパンにごま油を入れて､エビを中火で揚げ焼きにする。

（4）焼いている間にAを混ぜてソースを作る。

（5）両面が焼けたら火を止めて､ソースの2/3をかける。

＜Point＞ソースをかける：すぐにマヨが溶けるので早めにお皿に盛り付ける

ソースをかける


（6）器に盛り付けて残りのソースをかけ､お好みで黒こしょうを振ったら完成!

＜Point＞ソースは多め：ソースを多めに作って盛り付けてからたっぷりかけるのがオススメ

ソースは多め


タレがしみ込む感じがたまらない


※火加減や火を通す時間については、あくまで目安として、素材の状態によって調節してください。

◆著者／みき

自分と同じようにご飯作りがしんどい人の力になりたいと思いInstagramで発信。帰宅後15分で作れる爆速うまレシピが多くの人の目に留まり、半年で20万人のフォロワーを獲得。 美味しさと手軽さのバランスを研究し尽くしたレシピに定評がある。

著＝みき／『帰宅後15分しか、かけません！ 無敵の仕事帰りごはん100』