株式会社焦点工房は12月5日（金）、直販サイト限定のキャンペーンを開始した。銘匠光学「TTArtisan」のニコンZマウント用AFレンズを割引価格で購入できる機会となっている。

「TTArtisan AFレンズ 3本セット」（ニコンZマウント用）を対象とした7,000円OFFクーポンを配布。同製品は現在、通常価格7万9,020円が7万2,800円のセール価格になっているが、オンラインストア限定となるクーポンコードを入力すると実質6万5,800円で購入できるようになる。期間は12月31日（水）まで。

さらに、「TTArtisan 56mm F1.8 AF」（ニコンZマウント用）の単品についても、通常の2万8,800円からセール価格の2万3,800円に値引きして提供している。

また上記2製品を購入するとUVフィルターとポーチがもらえるキャンペーンも開催。「TTArtisan AFレンズ 3本セット」の場合はUVフィルター2枚とポーチ1個、「TTArtisan 56mm F1.8 AF」の場合はUVフィルター1枚とポーチ1個が付属する。