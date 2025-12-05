来週の決算発表予定 神戸物産、ｇｕｍｉ、エニーカラーなど (12月8日～12日)
■12月8日～12日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
●12月 8日―――――――――――― 5銘柄 発表予定
<2163> アルトナー [東Ｐ]
<2301> 学情 [東Ｐ]
<3071> ストリーム [東Ｓ]
<3246> コーセーＲＥ [東Ｓ]
<7856> 萩原工業 [東Ｐ]
●12月 9日―――――――――――― 12銘柄 発表予定
<1436> グリーンエナ [東Ｇ]
<2438> アスカネット [東Ｇ]
<2983> アールプラン [東Ｇ]
<3180> Ｂガレージ [東Ｐ]
<3657> ポールＨＤ [東Ｐ]
<4287> ジャストプラ [東Ｓ]
<7435> ナ・デックス [東Ｓ]
<7804> Ｂ＆Ｐ [東Ｓ]
<9632> スバル [東Ｓ]
<9636> きんえい [東Ｓ]
<9692> シーイーシー [東Ｐ]
<9824> 泉州電 [東Ｐ]
●12月10日―――――――――――― 18銘柄 発表予定
<1433> ベステラ [東Ｐ]
<1844> 大盛工業 [東Ｓ]
<218A> リベラウェア [東Ｇ] ★
<2695> くら寿司 [東Ｐ]
<2751> テンポスＨＤ [東Ｓ]
<2923> サトウ食品 [東Ｓ]
<4026> 神島化 [東Ｓ]
<4334> ユークス [東Ｓ]
<4441> トビラシステ [東Ｓ]
<4599> ステムリム [東Ｇ]
<5031> モイ [東Ｇ]
<5032> エニーカラー [東Ｐ] ★
<5132> プラスゼロ [東Ｇ]
<6577> ベストワン [東Ｇ]
<7064> ハウテレ [東Ｇ]
<7196> Ｃａｓａ [東Ｓ]
<7678> あさくま [東Ｓ]
<7682> 浜木綿 [東Ｓ]
●12月11日―――――――――――― 35銘柄 発表予定
<215A> タイミー [東Ｇ] ★
<2375> ギグワークス [東Ｓ]
<2776> 新都ＨＤ [東Ｓ]
<2929> ファーマＦ [東Ｐ]
<3070> ジェリビンズ [東Ｇ]
<4194> ビジョナル [東Ｐ]
<4384> ラクスル [東Ｐ]
<5572> リッジアイ [東Ｇ]
<5889> ＪＥＨ [東Ｐ]
<6184> 鎌倉新書 [東Ｐ]
<6309> 巴工業 [東Ｐ]
<6387> サムコ [東Ｐ]
<6535> アイモバイル [東Ｐ]
<6619> ＷＳＣＯＰＥ [東Ｐ]
<6966> 三井ハイテク [東Ｐ]
<7095> マクビープラ [東Ｐ]
<7378> アシロ [東Ｇ]
<7777> ３ＤＭ [東Ｇ]
<8142> トーホー [東Ｐ]
<9627> アインＨＤ [東Ｐ]
など
●12月12日―――――――――――― 75銘柄 発表予定
<186A> アストロＨＤ [東Ｇ] ★
<212A> ＦＥＡＳＹ [東Ｐ]
<3038> 神戸物産 [東Ｐ] ★
<3903> ｇｕｍｉ [東Ｐ] ★
<4431> スマレジ [東Ｇ]
<4446> リンクユーＧ [東Ｐ]
<4813> ＡＣＣＥＳＳ [東Ｐ]
<4996> クミアイ化 [東Ｐ]
<5131> リンカーズ [東Ｇ]
<6037> 楽待 [東Ｓ]
<6630> ヤーマン [東Ｐ]
<7279> ハイレックス [東Ｓ]
<7692> Ｅインフィニ [東Ｓ]
<9163> ナレルＧ [東Ｇ]
<9166> ＧＥＮＤＡ [東Ｇ]
<9235> 売れるＧ [東Ｇ]
<9240> デリバリコン [東Ｇ]
<9556> イントループ [東Ｇ]
<9603> ＨＩＳ [東Ｐ]
<9743> 丹青社 [東Ｐ]
など
※決算発表予定は変更になることがあります。
