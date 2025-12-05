【↓】日経平均 大引け｜ 4日ぶり反落、主力株中心に利益確定売りが優勢 (12月5日) 【↓】日経平均 大引け｜ 4日ぶり反落、主力株中心に利益確定売りが優勢 (12月5日)



日経平均株価

始値 50530.34

高値 50634.85

安値 50215.41

大引け 50491.87(前日比 -536.55 、 -1.05％ )



売買高 20億8922万株 (東証プライム概算)

売買代金 5兆4041億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は536円安と4日ぶり反落、為替の円高進行にも警戒

２．前日の米国でNYダウは31ドル安もナスダックは上昇とまちまち

３．日経平均は前日までの3日間で1700円強上昇し利益確定売りも

４．ファストリやアドバンテスト、東エレクなどが全体相場を押し下げる

５．ファナックやトヨタ、キーエンス、ホンダ、ブリヂストンが軟調推移



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比31ドル安と3日ぶりに反落した。米利下げ期待も短期的な割高感から利益確定売りが優勢となった。



東京市場では、日経平均株価は4日ぶりに反落。前日までの上昇の反動で、主力株に利益確定売りが膨らんだ。



前日の米株式市場では、NYダウが下落したが、ナスダック指数は上昇した。米国市場は高安まちまちだったものの、日経平均は前日まで3日続伸し1700円あまり上昇していたこともあり、この日の東京市場は利益確定売りが優勢となった。指数寄与度の高いファーストリテイリング<9983>やアドバンテスト<6857>、東京エレクトロン<8035>などが下落した。日経平均株価は前場に一時800円強下落する場面があった。日銀が今月の金融政策決定会合で利上げに踏み切る公算が高い、との観測から午後に入り1ドル＝154円台半ばまで円高が進んだことも警戒された。



個別銘柄では、ファナック<6954>や東京電力ホールディングス<9501>、住友電気工業<5802>が安く、任天堂<7974>やキーエンス<6861>、ソニーグループ<6758>が値を下げた。トヨタ自動車<7203>やホンダ<7267>、ルネサスエレクトロニクス<6723>、村田製作所<6981>が軟調。良品計画<7453>やブリヂストン<5108>、イオン<8267>が売られた。



半面、ソフトバンクグループ<9984>やキオクシアホールディングス<285A>、レーザーテック<6920>が高く、フジクラ<5803>やディスコ<6146>もしっかり。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>やＩＨＩ<7013>、三井金属<5706>が値を上げた。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、イビデン <4062>、フジクラ <5803>、レーザーテク <6920>、ディスコ <6146>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約264円。うち218円はＳＢＧ1銘柄によるもの。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、ファストリ <9983>、東エレク <8035>、ＴＤＫ <6762>、中外薬 <4519>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約359円。



東証33業種のうち上昇は4業種のみで、上昇率の上位から(1)非鉄金属、(2)情報・通信業、(3)銀行業、(4)石油・石炭。一方、下落率の上位5業種は(1)ゴム製品、(2)その他製品、(3)証券・商品、(4)輸送用機器、(5)陸運業。



■個別材料株



△ハートシード <219A> [東証Ｇ]

国内大手証券の強気評価が刺激材料に。

△リガクＨＤ <268A> [東証Ｐ]

キオクシアへの新製品導入を材料視。

△キオクシア <285A> [東証Ｐ]

米サンディスク 急伸しメモリー需給逼迫観測も続く。

△ユカリア <286A> [東証Ｇ]

阿蘇医療センターの経営改善支援業務を受託。

△Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> [東証Ｐ]

ＳＭＢＣ日興証券が投資評価引き上げ。

△イビデン <4062> [東証Ｐ]

シンガポール政府投資公社が大株主に浮上。

△ネクセラ <4565> [東証Ｐ]

著名投資家の五味大輔氏が筆頭株主に。

△中国塗 <4617> [東証Ｐ]

野村證券が投資判断を新規に買い推奨。

△楽天銀 <5838> [東証Ｐ]

日銀利上げ観測拡大のなか出遅れ感を意識。

△ＵＭＣエレ <6615> [東証Ｐ]

先端運転支援システムでの中国ＺＹＴ向け新規受注を材料視。



▼トレンド <4704> [東証Ｐ]

ＩＲデー資料で来期営業利益率「17～19％」の見通しを示す。

▼多摩川ＨＤ <6838> [東証Ｓ]

第三者割当による新株予約権発行で潜在的な希薄化リスク警戒。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ＵＭＣエレ <6615>、(2)日本新薬 <4516>、(3)リガクＨＤ <268A>、(4)スカパーＪ <9412>、(5)イビデン <4062>、(6)ＳＢＧ <9984>、(7)日東紡 <3110>、(8)ＣＩＪ <4826>、(9)Ｔ－ＢＡＳＥ <3415>、(10)Ｊディスプレ <6740>。

値下がり率上位10傑は(1)トレンド <4704>、(2)リンクユーＧ <4446>、(3)Ｒフィールド <2910>、(4)ネットプロ <7383>、(5)ユニチカ <3103>、(6)ブリヂストン <5108>、(7)ＧＳユアサ <6674>、(8)良品計画 <7453>、(9)オークマ <6103>、(10)すかいらーく <3197>。



【大引け】



日経平均は前日比536.55円(1.05％)安の5万0491.87円。ＴＯＰＩＸは前日比35.65(1.05％)安の3362.56。出来高は概算で20億8922万株。東証プライムの値上がり銘柄数は312、値下がり銘柄数は1245となった。東証グロース250指数は667.51ポイント(1.53ポイント高)。



［2025年12月5日］





