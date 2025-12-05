

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





57406.29 ボリンジャー:＋3σ(26週)

55469.21 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53173.26 ボリンジャー:＋3σ(25日)

53139.55 ボリンジャー:＋2σ(26週)

53090.88 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52191.89 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51210.51 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50712.55 ボリンジャー:＋1σ(13週)



50491.87 ★日経平均株価5日終値



50436.09 均衡表基準線(日足)

50229.14 25日移動平均線

50040.94 6日移動平均線

49770.19 均衡表転換線(日足)

49590.46 均衡表転換線(週足)

49247.77 ボリンジャー:-1σ(25日)

48872.81 ボリンジャー:＋1σ(26週)

48669.48 均衡表雲上限(日足)

48334.22 13週移動平均線

48266.40 ボリンジャー:-2σ(25日)

47285.02 ボリンジャー:-3σ(25日)

47099.84 75日移動平均線

46624.07 均衡表雲下限(日足)

45955.90 ボリンジャー:-1σ(13週)

45088.54 均衡表基準線(週足)

44606.08 26週移動平均線

43577.57 ボリンジャー:-2σ(13週)

41419.84 200日移動平均線

41199.24 ボリンジャー:-3σ(13週)

40339.34 ボリンジャー:-1σ(26週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

36072.60 ボリンジャー:-2σ(26週)

35844.77 均衡表雲上限(週足)

31805.87 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 82.54(前日71.54)

ST.Slow(9日) 68.66(前日60.88)



ST.Fast(13週) 72.36(前日74.10)

ST.Slow(13週) 73.01(前日73.59)



［2025年12月5日］



株探ニュース

