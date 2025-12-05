　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


57406.29　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
55469.21　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53173.26　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
53139.55　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
53090.88　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52191.89　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51210.51　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50712.55　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

50491.87　　★日経平均株価5日終値

50436.09　　均衡表基準線(日足)
50229.14　　25日移動平均線
50040.94　　6日移動平均線
49770.19　　均衡表転換線(日足)
49590.46　　均衡表転換線(週足)
49247.77　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48872.81　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
48669.48　　均衡表雲上限(日足)
48334.22　　13週移動平均線
48266.40　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47285.02　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47099.84　　75日移動平均線
46624.07　　均衡表雲下限(日足)
45955.90　　ボリンジャー:-1σ(13週)
45088.54　　均衡表基準線(週足)
44606.08　　26週移動平均線
43577.57　　ボリンジャー:-2σ(13週)
41419.84　　200日移動平均線
41199.24　　ボリンジャー:-3σ(13週)
40339.34　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
36072.60　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35844.77　　均衡表雲上限(週足)
31805.87　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　82.54(前日71.54)
ST.Slow(9日)　　68.66(前日60.88)

ST.Fast(13週)　 72.36(前日74.10)
ST.Slow(13週)　 73.01(前日73.59)

［2025年12月5日］

株探ニュース