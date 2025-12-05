　12月5日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2975銘柄。東証終値比で上昇は1842銘柄、下落は1066銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが110銘柄、値下がりは112銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1287.9　+216.9（ +20.3%）
2位 <8359>　八十二　　　　　 1984.6　+274.6（ +16.1%）
3位 <8308>　りそなＨＤ　　　 1752.4　+182.4（ +11.6%）
4位 <4176>　ココナラ　　　　　　352　　 +32（ +10.0%）
5位 <6232>　ＡＣＳＬ　　　　　 1080　　 +82（　+8.2%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.5　　+0.5（　+5.6%）
7位 <5131>　リンカーズ　　　　　178　　　+8（　+4.7%）
8位 <3854>　アイル　　　　　 2478.9　+109.9（　+4.6%）
9位 <3193>　エターナルＧ　　　 3321　　+146（　+4.6%）
10位 <2743>　ピクセル　　　　　 28.1　　+1.1（　+4.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9837>　モリト　　　　　　 1290　　-338（ -20.8%）
2位 <3656>　ＫＬａｂ　　　　　　222　　 -52（ -19.0%）
3位 <2811>　カゴメ　　　　　　 2250　-417.0（ -15.6%）
4位 <7231>　トピー　　　　　　 2500　　-410（ -14.1%）
5位 <6412>　平和　　　　　　　 1700　　-278（ -14.1%）
6位 <6040>　日本スキー　　　　　463　　 -42（　-8.3%）
7位 <3733>　ソフトウェア　　　13200　 -1190（　-8.3%）
8位 <6433>　ヒーハイスト　　　　670　　 -40（　-5.6%）
9位 <4301>　アミューズ　　　　 1669　　 -96（　-5.4%）
10位 <4571>　ナノＭＲＮＡ　　　　142　　　-6（　-4.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1287.9　+216.9（ +20.3%）
2位 <8308>　りそなＨＤ　　　 1752.4　+182.4（ +11.6%）
3位 <7735>　スクリン　　　　　13689　　 +74（　+0.5%）
4位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　216.3　　+1.1（　+0.5%）
5位 <5019>　出光興産　　　　　 1156　　+5.5（　+0.5%）
6位 <5108>　ブリヂストン　　　 7033　　 +33（　+0.5%）
7位 <2501>　サッポロＨＤ　　 7961.1　 +35.1（　+0.4%）
8位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　 2842.4　 +12.4（　+0.4%）
9位 <6113>　アマダ　　　　　 1827.4　　+7.9（　+0.4%）
10位 <8253>　クレセゾン　　　 3991.1　 +17.1（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6723>　ルネサス　　　　 2052.6　 -17.9（　-0.9%）
2位 <6361>　荏原　　　　　　　 3795　　 -27（　-0.7%）
3位 <6098>　リクルート　　　 8196.9　 -52.1（　-0.6%）
4位 <8031>　三井物　　　　　 4187.9　 -23.1（　-0.5%）
5位 <8035>　東エレク　　　　32970.5　-169.5（　-0.5%）
6位 <6976>　太陽誘電　　　　　 3842　　 -19（　-0.5%）
7位 <9735>　セコム　　　　　 5299.7　 -25.3（　-0.5%）
8位 <9843>　ニトリＨＤ　　　 2739.1　 -12.9（　-0.5%）
9位 <7269>　スズキ　　　　　 2282.4　 -10.6（　-0.5%）
10位 <2914>　ＪＴ　　　　　　 5714.5　 -26.5（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

