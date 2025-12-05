[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1842銘柄・下落1066銘柄（東証終値比）
12月5日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2975銘柄。東証終値比で上昇は1842銘柄、下落は1066銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが110銘柄、値下がりは112銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1287.9 +216.9（ +20.3%）
2位 <8359> 八十二 1984.6 +274.6（ +16.1%）
3位 <8308> りそなＨＤ 1752.4 +182.4（ +11.6%）
4位 <4176> ココナラ 352 +32（ +10.0%）
5位 <6232> ＡＣＳＬ 1080 +82（ +8.2%）
6位 <8918> ランド 9.5 +0.5（ +5.6%）
7位 <5131> リンカーズ 178 +8（ +4.7%）
8位 <3854> アイル 2478.9 +109.9（ +4.6%）
9位 <3193> エターナルＧ 3321 +146（ +4.6%）
10位 <2743> ピクセル 28.1 +1.1（ +4.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9837> モリト 1290 -338（ -20.8%）
2位 <3656> ＫＬａｂ 222 -52（ -19.0%）
3位 <2811> カゴメ 2250 -417.0（ -15.6%）
4位 <7231> トピー 2500 -410（ -14.1%）
5位 <6412> 平和 1700 -278（ -14.1%）
6位 <6040> 日本スキー 463 -42（ -8.3%）
7位 <3733> ソフトウェア 13200 -1190（ -8.3%）
8位 <6433> ヒーハイスト 670 -40（ -5.6%）
9位 <4301> アミューズ 1669 -96（ -5.4%）
10位 <4571> ナノＭＲＮＡ 142 -6（ -4.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1287.9 +216.9（ +20.3%）
2位 <8308> りそなＨＤ 1752.4 +182.4（ +11.6%）
3位 <7735> スクリン 13689 +74（ +0.5%）
4位 <9434> ＳＢ 216.3 +1.1（ +0.5%）
5位 <5019> 出光興産 1156 +5.5（ +0.5%）
6位 <5108> ブリヂストン 7033 +33（ +0.5%）
7位 <2501> サッポロＨＤ 7961.1 +35.1（ +0.4%）
8位 <9201> ＪＡＬ 2842.4 +12.4（ +0.4%）
9位 <6113> アマダ 1827.4 +7.9（ +0.4%）
10位 <8253> クレセゾン 3991.1 +17.1（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6723> ルネサス 2052.6 -17.9（ -0.9%）
2位 <6361> 荏原 3795 -27（ -0.7%）
3位 <6098> リクルート 8196.9 -52.1（ -0.6%）
4位 <8031> 三井物 4187.9 -23.1（ -0.5%）
5位 <8035> 東エレク 32970.5 -169.5（ -0.5%）
6位 <6976> 太陽誘電 3842 -19（ -0.5%）
7位 <9735> セコム 5299.7 -25.3（ -0.5%）
8位 <9843> ニトリＨＤ 2739.1 -12.9（ -0.5%）
9位 <7269> スズキ 2282.4 -10.6（ -0.5%）
10位 <2914> ＪＴ 5714.5 -26.5（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
