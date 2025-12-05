プロ野球・西武は5日、FA権行使を表明していた日本ハム・石井一成選手の獲得を発表しました。

西武は2015年に、広島でプレーしていた木村昇吾さんを獲得。以降、FA権を行使した他球団選手の獲得には至っていませんでした。しかし今年は10年ぶりとなる獲得に成功。11月28日にDeNAでプレーしていた桑原将志選手との入団合意を発表しました。さらに石井選手の入団合意も発表したことで、今オフ2人目の戦力補強となりました。

2選手の獲得に際し、広池浩司球団本部長はチーム内の『競争』についても言及。桑原選手の獲得時にも「勝利への執念を常に前面に押し出してプレーする姿勢も魅力のひとつ。その存在が、チーム内に良い刺激をもたらし、競争意識を一段と高めてくれる」と語り、石井選手の獲得についても「ライオンズの内野陣にさらなる競争が生まれ、その競争がチーム強化につながることを期待しています」と思いを寄せていました。

西武は2018年から2年連続でリーグ制覇を達成。しかし以降は徐々に失速し、21年には1979年以来となる最下位に沈みました。さらに23年には5位、24年には開幕後から連敗がかさみ再び最下位に沈みました。今季からは西口文也監督が指揮をとり前半戦はAクラスにつけるなど躍動。しかし後半戦から徐々に失速しシーズンを終えて5位と、3季連続のBクラスとなりました。

今オフには、先発陣を支えた今井達也投手と郄橋光成投手がメジャーに挑戦。来季の躍進に向け積極補強をみせています。