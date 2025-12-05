サッカーJ1リーグは6日に、最終戦の第38節が各地行われます。優勝の可能性を残すのは、鹿島アントラーズと柏レイソルの2チーム。鹿島は2016年以来9度目、柏は2011年以来2度目の王者を目指す最後の戦いに臨みます。

鹿島が勝ち点73、柏が勝ち点72で迎える最終節。状況的に優位なのは鹿島。勝利すれば柏の結果に関係なく優勝。引き分けた場合は柏の引き分け以下、敗れた場合は、柏の敗戦で優勝が決定します。

一方の柏の優勝が確定するのは、柏が勝利し鹿島が引き分け以下になった場合。

また柏が引き分けで鹿島が敗戦した場合は、両チームの勝ち点が並ぶため得失点差で勝負。得失点差が1のため、鹿島が2点差以上で敗れた場合は柏の逆転優勝。鹿島が1点差で敗れた場合は、得失点差も並ぶため総得点での勝負に。その場合は、現時点では柏が59得点で鹿島の56得点を上回っているため、柏に軍配が上がる可能性が高いです。仮に総得点でも並んだ場合は、今季の直接対決で上回っている鹿島の優勝となります。

鹿島の最終節の相手は14位横浜F・マリノス。今季序盤は大不振もありJ2降格の可能性がありましたが、後半戦でV字回復し残留を確定。鹿島は今季の前半戦での対決では1−3で敗れています。横浜FMは最近4試合はすべて3得点以上を奪っての4連勝中と好調。勢いに乗る難敵をホームで迎えます。

柏の最終節の相手は6位FC町田ゼルビア。昨季昇格1年目で3位、昇格2年目の今季は11月にクラブ初のタイトルとなる天皇杯王者に。柏は前半戦の対決では0−3で敗戦。ホームでリベンジを果たし、逆転優勝に望みをつなげられるかの戦いになります。