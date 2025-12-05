『好きな女性アナウンサーランキング』7位にランクインしたTBS・南後杏子アナウンサー（C）TBS

　TBSアナウンサー公式インスタグラムのストーリーズが5日、更新され、同日オリコンニュースが発表した毎年恒例の『好きな女性アナウンサーランキング』で連覇を達成した田村真子アナ（29）、7位にランクインした南後杏子アナ（24）を祝福した。

【2025年ランキング表】TBSアナが大躍進…若手、ベテラン入り混じる『好きな女性アナ』TOP10

　ストーリーズには、「好きな女性アナウンサーランキング」と題し、花束を持った田村アナ、南後アナとともに、同僚アナウンサーが祝福する構図の写真を投稿。全員の笑顔が印象的のなか、「いつも応援ありがとうございます！ラヴィットでお祝いしてもらいました」と感謝を伝えた。