韓国女性グループ・ＮｅｗＪｅａｎｓをプロデュースしていたミン・ヒジン前ＡＤＯＲ（アドア）代表が４日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ジャンルだけ汝矣島（ヨイド）」に出演し、世間をにぎわせている論争や今後の展望について明かした。

ミン氏はこの日、ＨＹＢＥが主張するＡＤＯＲの経営権乗っ取りは「物理的に不可能」だと主張。該当の件は「ＨＹＢＥが私を恨み起こした騒動だ」と言い、最近スタッフに政治的傾向を強要したという疑惑についても「ただ、ものすごく個人的な話をしただけで、（政治傾向を）強要したことなど一度もない」と否定していた。

ミン氏は１０月、芸能プロダクション・オーケー（ｏｏａｋ）を設立し、法人登記を完了。同社はマネジメント代行業、音楽・レコード制作および流通、公演企画、ブランドマネジメントなどを事業目的として登録している。ミン氏は同社に、社内取締役として名を連ね「（アーティストと）７年契約ではなく、短い期間にしたい」「標準専属契約は雇用主の立場で作られたもので、まだ抜け穴が多い」「若い子たちが理解していない状況で、『アイドルになりたいなら（契約書に）サインしろ』とする場合が多い」とコメント。そして「契約書を作る人たちは、実務をよく知らない。私が提案してみたい。だから、レーベルを立ち上げたというのもある」「単純にお金を稼ぐのではない。きちんと仕事をすれば、お金は自然と入って来る」と持論を伝えた。

そして「女性グループを作ることはないと思う。もしまたプロデュースをするなら、今なら男性グループだろう」と言及した。