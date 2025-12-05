ジャック・ニコルソン88歳の近影に反響「笑顔がキュート」「レジェンドが健在だ！」
映画『シャイニング』や『カッコーの巣の上で』などで知られるアメリカの名優ジャック・ニコルソン。2010年公開の『幸せの始まりは』を最後に俳優業から引退しているジャックの、88歳の近影がシェアされ、反響を呼んでいる。
【写真】元気そう！ ジャック・ニコルソン88歳の近影
現地時間12月4日、ジャックの娘で俳優のロレイン・ニコルソンがインスタグラムを更新し、「記憶に残る11月」とキャプションを付けて、先月の思い出をシェア。その中の1枚で、父ジャックと弟レイモンド・ニコルソンと3人でポーズを取る写真を披露した。感謝祭の集まりで撮影されたものとみられ、ロレインを囲むように、ジャックとレイモンドが笑みを浮かべ、顔を寄せている姿が印象的だ。
この投稿にファンからは、「ジャック！」「レジェンドの健在を知ってうれしい」「あなたのお父さんは私のヒーロー」「お父さんお元気そうですね」「お父さんの姿を見られてうれしいです」「ジャックの笑顔がキュート」「ジャック・ニコルソンの健やかな笑顔を見て、とてもハッピーな気持ちになりました。彼は美しく、愛される人です」「シェアしてくれてありがとう！」などと、反応が寄せられた。
ジャックには、かつての恋人レベッカ・ブローサラドとの間にもうけたロレイン（33）とレイモンド（31）のほか、最初の妻サンドラ・ナイトとの間に現在61歳のジェニファー、パートナーとの間にもうけた54歳のケイレブ・ゴダードと43歳のハニー・ホルマン、31歳のテッサ・ゴーリンと、計6人のこどもがいる。
俳優としては10年以上スクリーンから遠ざかっているものの、今年2月に開催された人気コメディ番組『サタデー・ナイト・ライブ』の50周年を祝う特番『SNL50： The Anniversary Special』には珍しく姿を見せ、プレゼンターとして番組OBのアダム・サンドラーを紹介。2003年のコメディ映画『N.Y.式ハッピー・セラピー』で共演したアダムから、「ジャックに拍手を！ ジャックが今夜出て来てくれた！ 大好きだよ、ブラザー」と声援を送られていた。
引用：「ロレイン・ニコルソン」インスタグラム（＠lnicholson）
