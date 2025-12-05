伝説の昼ドラ女優のそろい踏みショットが話題を呼んでいる。

女優の小沢真珠が５日、自身のインスタグラムを更新。「明日１５時半からＴＢＳでＯＡの『ギリある マニュアル』という番組に出演させて頂きます。久しぶりにななちゃんと共演させて頂きました しかも姉妹役！ ご覧になって頂けると嬉（うれ）しいです」と記し、２００４年にフジテレビ系で放送された昼ドラ「牡丹（ぼたん）と薔薇（ばら）」で、小沢がいじめる相手を演じた女優の大河内奈々子とのツーショットなどを投稿した。

大河内も自身のインスタに小沢とのツーショットをアップし「久しぶりに真珠ちゃんと姉妹のお仕事。懐かしいけど当たり前の様なそんな空気でした。今回も楽しい時間でした ありがとう」とつづった。

これらの投稿には、「久々にぼたばらコンビ」「撃ち抜かれる美しさ」「牡丹と薔薇コンビですね」「牡丹と薔薇一生大好き」「やっぱり、このお二人最高」「大好きなドラマです」「懐かしいお二人」「昼ドラというジャンルを世の中に知らしめたレジェンドのお二方」などのコメントが寄せられた。