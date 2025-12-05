２０２３年アジアユース選手権優勝などアマチュア６冠の片岡雷斗（１９）＝大橋＝が５日、東京・後楽園ホールでＢ級（６回戦）プロテストを受験。合格発表は６日の予定。来年３月にライトフライ級（４８・９キロ以下）でのデビューを予定している片岡は「見ていて面白くて、夢と希望を与えられるようなボクサーを目標にしている」と抱負を語った。

同門の先輩となる東洋太平洋ミニマム級王者・石井武志（２６）＝大橋＝との３ラウンドのスパーリングでは「接近戦が強い相手なので、接近戦をやりたいなと思った」と果敢に打ち合い、強烈な左ボディーフックを何発もめり込ませた。テストを見守った所属ジムの大橋秀行会長（６０）は「あれはね、俺が珍しく教えた」と明かした。大橋会長は１９９０年２月７日、後楽園ホールでＷＢＣ世界ミニマム級チ王者・崔漸煥（韓国）から２度のダウンを奪って９回ＫＯ勝利。国内ジム所属選手の世界挑戦連続失敗記録を「２１」でストップした。２度のダウンは、ともに強烈な左ボディーフックだった。会長は「（直接教えるのは）久々ですね。独特な打ち方をするから、（普通の選手は）あんまりできない。でも彼はできる」とうなずいた。

１日のプロ転向会見後は、長髪に対して多くの反響があったという。「一番は髪ですかね。だいぶイジられましたね」と片岡。イケメンとの反響もあり「うれしいです」とはにかみながらも、「ボクシングで魅せるのが一番。（井上）尚弥さんのように、自分のボクシングスタイルで魅せていきたい」と話した。

また大橋会長は、１日の会見で「サンダーストーム」との愛称を授けたが、この日は一転「『サンダーストーム』は言いづらいんで、『ザ・サンダー』に変えた」と明かした。「『サンダーストーム』は北尾（光司）になっちゃう。どっかで聞いたことがあるなと思ったら」と、大相撲の元横綱でプロレスラーに転向した北尾のニックネームとかぶることも理由に挙げた。大橋会長から「サンダーストームは言いづらいので、ザ・サンダーになったから」と伝えられた片岡は「どっちもかっこいいです」と笑顔を見せた。

片岡は幼少時に父・圭さんの影響でキックボクシングを始め、小４でボクシングに転向。２３年アジアユース選手権男子５１キロ級で優勝するなど、アマ６冠に輝いた。アマ戦績は５７勝（３１ＫＯ・ＲＳＣ）１敗。