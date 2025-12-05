yonigeが5月29日の千葉公演を皮切りに自身初の47都道府県ツアー＜yonige 〜Homing tour〜＞を開催中だ。そのセミファイナルとなる東京公演が12月3日、Zepp Shinjukuにて開催された。2026年春の東名阪対バンツアー開催も発表となった同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。



長いようで短かったのか、短いようで長かったのか。今年5月にスタートしたyonigeにとって初となる全国47都道府県ツアー＜Homing tour＞のセミファイナルとなる東京・Zepp Shinjukuでのワンマンライブは、深呼吸をしながら進むバンドの存在感と現在地を誇る一夜となった。

首都の新たなシンボルとして鎮座する新宿・歌舞伎町タワーの地下に位置するZepp Shinjuku。煌びやかなエントランスを降りた先のフロアには、半年間のツアーを経たバンドを見届けようというオーディエンスが待ち構えている。

開演時刻の18時半を過ぎるとSEが鳴り響き、手拍子と共に4人が姿を表した。どこかリラックスした装いのバンド、まずはアルバム『Empire』の冒頭を飾る「Super Express」から始める。「Homing tour」で前回の東京公演を行った際にもオープニングで披露した一曲だ。約2ヶ月前、暑さを引き摺った秋の入り口で演奏した時よりも、歌の輪郭がボトムの太いサウンドの中で際立つ。牛丸の表情も、ごっきんのベース捌きも、どこか柔和な印象だ。

バンドは立て続けに「アボカド」を畳み掛ける。前回の東京公演で共演したストレイテナーの真っ直ぐな姿に感銘を受けた牛丸が、MCで「「アボカド」もっとやろうって思いました」と話していたことを思い出す。熱狂のオープニングだ。yonigeを様々な場所へと連れて行ったナンバーが、全国津々浦々を回り、新宿の地下深くで唸りを上げる。

ボルテージの高まった会場のフィーリングをさらに引き上げるように、土器のノイジーなギターが光る「顔で虫が死ぬ」に現時点の最新曲であるラウドな「strattera」と、容赦なく轟音が迫る展開だ。ホリエマムのパワフルなドラミングはyonigeの現在のサウンドにとって不可分であり、塊となってZepp Shinjukuを揺らしていく。

セミファイナルということもあってか、達成感に満ちたMCはリラックスモード。「終わる〜！ 永遠に終わらんと思ってたけどマジで終わりそう、どうしよう……終わる、本当に終わる？ ウチらの昂りわかんないでしょ？」とハイテンションなごっきん。牛丸はどこか落ち着いているようにも見えたが、「walk walk」で観客と共に「Hey!」と歌う姿を見れば、同様の感慨に浸っていることは明らかなようだった。

さらに「センチメンタルシスター」に「あのこのゆくえ」とミニアルバム『かたつむりになりたい』からの楽曲を続ける。yonigeのいたいけな一面が強調される一幕だ。ここから一段とサイケデリックな「催眠療法」にグッとトーンを落とした歌唱が鈍く響く「Club Night」で引き込む、潜在意識に訴えかけるような構成だ。

セットリストを毎晩のように変えた＜Homing tour＞だが、ここで牛丸がアコースティックギターを抱え、「トーキョーサンセットクルーズ」を歌い出す。ウィークデイの夜に、大都会の地下でこの歌が歌われるということ。

一足早いクリスマスソングとして歌った「メリークリスマスイヴ」に深夜のメランコリックな心情を掬い取った「ピオニー」と合わせて、2025年12月の新宿を共に刻みつけるようなシーンだ。

MCでは引き続きリラックスモード。佐賀のアートギャラリーや山梨のほったらかし温泉など、全国47都道府県ツアーで訪れた土地を語りながら再び感慨に浸る。ライブ嫌いだったという牛丸が「ツアーって悪くないなって、12年やって初めて思えました」と語るほどの体験は、「今年出した私の一番大切な曲」と告げて歌った「Without you」の祈るような歌唱をより神秘的に引き立てていた。

ここから二本のギターが絡み合う「バッドエンド週末」に退廃的ながらも破壊力のある「リボルバー」、さらにノスタルジックな「スクールカースト」とフロアを再沸騰させていく。本編のラストは「さよならプリズナー」、感情の蓋を開け広げたかのようなパフォーマンスで終えた。

アンコールで再び登場すると、恒例のグッズ紹介が始まる。冬に合わせた新グッズのスウェットに加え、新曲「strattera」のジャケットを模したCD風のキーホルダーはiPhoneにかざすと配信ページに飛ぶとのこと。実演しようと牛丸が最前列の観客へと歩み寄り、一つ一つタッチする姿からは、前回の東京公演でも語っていたyonigeの在り方の変遷すら垣間見得た。

過去にはMCをすることもなく、(ごっきん曰く「絶好調の時は」)観客を煽ることなくライブを進めていたバンドが、ステージを介して観客と強固に接している。全国47都道府県を回った＜Homing tour＞で獲得したバンドにとって、それはある意味でハイライトなようにも思えた。

2026年4月の東名阪ツアー＜Make up my mind＞の開催を発表し、さらなる飛躍を約束したyonige。「ワンルーム」に「さよならバイバイ」と、長い時間バンド史と並走してきた曲を披露してZepp Shinjuku公演は幕を閉じた。これで＜Homing tour＞48公演中の47公演目が終了、最後に沖縄へと渡ってyonigeの長い旅が幕を閉じる。

取材・文◎風間一慶

撮影◎河本悠貴

■初の全国47都道府県ツアー＜yonige〜Homing tour〜＞

05月29日(木) 千葉LOOK

※ワンマン

06月04日(水) 水戸LIGHT HOUSE

Guest：the paddles

06月12日(木) 滋賀B-FL

Guest：the paddles

06月13日(金) 寝屋川VINTAGE

※ワンマン

06月15日(日) 高知X-pt.

Guest：カネヨリマサル

06月16日(月) 松山WstudioRED

Guest：カネヨリマサル

06月18日(水) 高松DIME

Guest：TETORA

06月19日(木) 徳島club GRINDHOUSE

Guest：TETORA

07月10日(木) 郡山LIVE STAGE PEAK ACTION

Guest：鉄風東京

07月12日(土) 山形Session

Guest：KOTORI

07月13日(日) 秋田Club SWINDLE

Guest：KOTORI

07月15日(火) 岩手the five morioka

Guest：KOTORI

07月16日(水) 青森Quarter

Guest：KOTORI

07月18日(金) 札幌SPiCE

※ワンマン

07月23日(水) 静岡UMBER

※ワンマン

07月24日(木) 新栄Shangrila

※ワンマン

08月01日(金) 長野LIVE HOUSE J

GUEST：SHO-SENSEI!!

08月03日(日) 甲府KAZOO HALL

GUEST：SIX LOUNGE

08月10日(日) 京都MUSE

※ワンマン

08月11日(月) 米子AZTiC laughs

GUEST：FOMARE

08月13日(水) 福井CHOP

GUEST：FOMARE

08月14日(木) 富山SOUL POWER

GUEST：FOMARE

08月16日(土) 新潟GOLDEN PIGS BLACK STAGE

GUEST：FOMARE

08月17日(日) 前橋DYVER

※ワンマン

09月05日(金) HEAVEN’S ROCKさいたまVJ-3

※ワンマン

09月10日(水) 岡山CRAZYMAMA 2ndROOM

※ワンマン

09月13日(土) 鹿児島SR HALL

GUEST：さよならポエジー

09月14日(日) 宮崎LAZARUS

GUEST：さよならポエジー

09月16日(火) 大分clubSPOT

※ワンマン

09月17日(水) 福岡 LIVE HOUSE OP’s

※ワンマン

10月01日(水) 東京Zepp DiverCity

GUEST：ストレイテナー

10月03日(金) HEAVEN’S ROCK宇都宮2/3(VJ-4)

GUEST：ANORAK!

10月15日(水) LIVE rise 周南

GUEST：さよならポエジー

10月16日(木) 出雲APOLLO

GUEST：さよならポエジー

10月18日(土) 奈良NEVER LAND

GUEST：ブランデー戦記

10月19日(日) 和歌山CLUB GATE

GUEST：ブランデー戦記

10月21日(火) 金沢 vanvan V4

※ワンマン

10月24日(金) 仙台LIVE HOUSE enn 2nd

※ワンマン

11月03日(月) 横浜F.A.D

※ワンマン

11月15日(土) 松阪M’AXA

GUEST：ANORAK!

11月16日(日) 神戸 太陽と虎

※ワンマン

11月18日(火) 長崎Astro space

GUEST：HERO COMPLEX

11月19日(水) 佐賀RAG.G

GUEST：HERO COMPLEX

11月21日(金) 熊本Django

GUEST：古館佑太郎

11月22日(土) 広島CAVE-BE

※ワンマン

11月24日(月) 岐阜ants

GUEST：w.o.d.

12月03日(水) 東京Zepp Shinjuku

※ワンマン

12月05日(金) 那覇Output ※ツアーファイナル

※ワンマン

■＜yonige presents Make up my mind＞

▼2026年

4月10日(金) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL

open18:00 / start19:00

（問）JAILHOUSE 052-936-6041

4月12日(日) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

open17:00 / start18:00

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

4月14日(火) 東京・Spotify O-EAST

open18:00 / start19:00

（問）SMASH 03-3444-6751

▼チケット

前売￥5,500 (税込・ドリンク代別途)

オールスタンディング

FC先行：https://yonige.net/contents/1014714

