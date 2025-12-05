関東は明日6日(土)も寒さ続きます。晴れていてもしっかりと寒さ対策を。7日(日)や8日(月)は、昼間は過ごしやすい陽気ですが、朝晩は5℃前後まで下がりそうです。山沿いは0℃を下回るでしょう。一日の気温差が大きくなるため、外出は脱ぎ着しやすい服装で。

今日5日(金) 広く今シーズン一番の冷え込み 明日6日(土)の朝も寒い

今日5日(金)の朝は関東で広く今シーズン一番の寒さになりました。東京都心や、千葉市は3℃を下回り、熊谷市は氷点下1.1℃と今季初、冬日(最低気温が0℃未満)になりました。





明日6日(土)の朝も最低気温が3℃を下回る所が多く、北部の山沿いを中心に冬日になる予想です。昼間もこの時期らしい寒さで、晴れていても空気が冷たいでしょう。体調を崩さないよう暖かくしてお過ごしください。

7日(日)から昼間は寒さ和らぐ 朝晩との気温差に気を付けて

7日(日)はおおむね晴れて、気温が上昇するでしょう。最高気温はで16℃くらいの所が多く、明日6日(土)までの寒さは和らぎそうです。8日(月)も南部は晴れて、過ごしやすい陽気となるでしょう。北部の山沿いでは雨や雪の降る所がありそうです。



9日(火)と10日(水)は最高気温が12℃前後と冬の寒さが戻りそうです。11日(木)は15℃くらいで、日差しの下では少しホッできるでしょう。ただ、朝は東京都心で5℃くらいの日が多く、宇都宮や水戸など、0℃を下回る所もあります。通勤や通学の際は、マフラーやコートなどで寒さ対策をしっかりとしてお出かけください。

服装と気温の目安は?

7日(日)や8日(月)は日中、16℃くらいまで上がる予想です。昼間は薄手のカーディガンやジャケットで過ごせるでしょう。

9日(火)以降も、日中の気温は12℃前後の日が多く、セーターが必要なくらいの気温になりそうです。



ただ、朝晩は冷え込み、南部は10℃を下回る所が多く、厚手のコートが必要になります。北部では0℃を下回る所もあり、ダウンコートがかかせないでしょう。

朝晩と昼間の気温差が大きくなる時期ですので、脱ぎ着のしやすい服装で外出すると良さそうです。



人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安ですが、服装選びの参考になさってください。季節の変わり目で、気温差の大きな時期です。体調管理にご注意ください。