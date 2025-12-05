戦争が残す心の傷を学ぶ！コープ共済連「被爆・戦後80年 特別研修」

コープ共済連が、被爆・戦後80年という歴史的節目および12月8日の「開戦の日」を前に、全役職員を対象とした特別研修を実施。2025年11月6日に行われたこの研修では、戦争が残す心の傷や平和の尊さについて深く考える場が設けられました。

「PTSDの日本兵家族会・寄り添う市民の会」代表であり、コープ共済連の元職員でもある黒井秋夫氏を講師に迎え、生協・共済が果たすべき社会的役割を再確認する機会となりました。

コープ共済連「被爆・戦後80年 特別研修」

開催日：2025年11月6日

主催：コープ共済連（日本コープ共済生活協同組合連合会）

講師：黒井 秋夫氏（「PTSDの日本兵家族会・寄り添う市民の会」代表）

コープ共済連は、日本生活協同組合連合会第75回通常総会で採択された「2025年 わたしたちの平和宣言」に基づき、平和と安心の社会づくりを推進。

今回の研修では、黒井氏自身の経験を通じ、戦争が兵士だけでなくその家族にも及ぼす深刻な影響について焦点が当てられました。

黒井氏は、戦争から帰還した父親が無気力になり、地域社会に馴染めない姿を見て育った自身の過去を告白。「ずっと父親を恨んでいた」という感情が、後にベトナム戦争帰還兵のドキュメンタリーを見たことで「父も心を壊されたのではないか」という気づきに変わった過程が語られました。

戦争が生んだ「負の連鎖」

兵士が抱えるPTSD（心的外傷後ストレス障害）は、暴力や感情の麻痺といった形で家族関係にも影響を及ぼします。

黒井氏はこれを「負の連鎖」と表現し、世代を超えて課題を残す戦争の現実を指摘。長い間見過ごされてきた元日本兵家族の苦しみを社会に発信し続ける意義が強調されました。

「戦争のない社会、平和な未来を子どもたちに残したい」という強い願いと共に、平和実現のために声を上げ続ける重要性を呼びかけています。

平和への取り組みと継承

コープ共済連では、本研修以外にも平和への思いを込めた活動を展開。

広島・長崎で開催された「ピースアクション ヒロシマ・ナガサキ」への参加や、沖縄戦の記憶を継承する「6・23ファミリーピースウォーク」への参加などを通じ、戦争の悲惨さと平和の尊さを学ぶ機会を継続的に設けています。

今後も全国の生協と連携し、未来の平和を願い、学び、伝える活動に注力する方針です。

職員一人ひとりが「平和とはどうすればつくれるのか」を問い直し、社会的な役割を考える契機となる取り組み。

被爆・戦後80年という節目の年に、改めて平和と安心の社会づくりへの意思が示されました。

コープ共済連「被爆・戦後80年 特別研修」の紹介でした。

