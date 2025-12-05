プロレスラー・井上貴子、親戚の“元人気アイドル”と2ショット「親戚やったんや！」「お二人さん美しい」
プロレスラーの井上貴子（56）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。親戚の元アイドルとの2ショットを公開した。
【写真】対照的な白黒ファッション！井上貴子と親戚の“元人気アイドル”の2ショット
「いとこ姪の瑞穂の観劇」とつづり、井上が投稿したのは元櫻坂46の土生瑞穂（28）との2ショット。楽しそうにカメラに向かってピースサインを決めた。
「初日ということもありこっちがキンチョー でも堂々たるもんです 立派にステキな役を演じていました 感動しちゃったなー」と舞台の感想をコメント。続けて「舞台ってドラマや映画にはない『生感』がたまらなくて好きなんだー」とつづった。
そして「瑞穂カッコよかった 櫻坂46を卒業して一歩ずつ我が道を確実に歩んでいるね」「Happyで」と親戚である土生にエールを贈った。
この投稿に「お二人さん美しいです」「二人素敵きれい」「変わらずお綺麗です」「貴さんの親戚やったんや！土生ちゃん!!」「親戚にびっくりです」といったコメントが寄せられた。
