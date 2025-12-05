配信者・ジュキヤが5日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。新たなYouTubeチャンネルを立ち上げるも、即BANとなってしまったと報告した。

ジュキヤはこれまでに、東京・渋谷の街頭で女性に胸のカップ数を聞いて測定する動画や、「女体盛りを食べよう!」と題して水着姿の女性に刺身を乗せて盛り付けて食べる動画などをアップし、批判が殺到。その他にも女児に対する性的発言や、不適切な言動がYouTube運営から問題視され“永久BAN”状態であると明かしていた。

そんななか、YouTubeが新たに始めた「セカンドチャンス」プログラムに申請したところ、念願の復活ができたと報告。「デスドルに訴えられてる件を全て聞いてみたwwwww」と題した動画のなかで、暴露系アカウント「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」の創設者にインタビューしていたが、またしても即BANとなってしまった。

ジュキヤは「復活したYouTubeアカウントが昨日載せた動画によって1日でBANされました。攻めすぎた僕が悪いです。動画は全てDMMに載せてるのでご覧ください」とし、YouTubeからの“引退”を宣言していた。