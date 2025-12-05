近藤千尋、ミニスカ姿で美脚披露 手を広げポーズ 「ニーハイのちぴちゃんレベチ」と反響
モデルの近藤千尋（35）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。ミニスカート姿で美脚を披露するショットを公開した。
【写真】「ニーハイのちぴちゃんレベチ」ミニスカ姿で美脚を披露した近藤千尋
近藤は「仰天ニュース ありがとうございました」と投稿。「野々村さんに素敵なソックスをいただいて さっそく愛用させていただいてます」とつづり、「大好きな人がたくさんいた空間の収録」と満足げな様子だった。
写真ではミニスカート姿で美脚を披露するショットを公開。手を広げてポーズを決めていた。この投稿には「ニーハイのちぴちゃんレベチ」「間違いなくNO.1」などのコメントが寄せられている。
