フジテレビのシーズンオフ恒例特番「プロ野球珍プレー好プレー大賞2025 ゴジラ松井も参戦！ありがとう長嶋茂雄さん」（後7・00）が4日に放送され、元日本ハムの杉谷拳士氏（34）が今季限りで現役を引退した日本ハム時代の先輩、中田翔氏（36）に対して「一生かけて償っていきたいです」と泣きそうな顔で平謝りする場面があった。

杉谷氏や元巨人ヘッドコーチの元木大介氏（53）らゲストがすでに着席した中で、日本ハム、巨人、中日と続いた18年間のプロ野球選手生活にピリオドを打った中田氏がスペシャルゲストとして華々しく登場。「お疲れ様です！」などとスタジオ全体からねぎらわれた。

だが、すぐに“異変”に気付いたのが、大のオリックスファンで知られるアイドルグループ「なにわ男子」の藤原丈一郎（29）。「中田さんが登場されてから、なんか若干一名、顔色が悪くなっている人が…」と口にし、その視線の先にはあからさまに表情を硬くしてうなだれる中田氏の“一番弟子”杉谷氏の姿があった。

ここで、お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（49）が「だって師弟関係みたいな。引退セレモニーにも駆け付けて。凄いなんか盛り上がってね」と9月19日の中日―ヤクルト戦（バンテリンD）後に行われた引退セレモニーにも触れると、杉谷氏は「そうですね…。最後の豪快なフルスイングもカッコ良かったですし、何より栗山（英樹）監督、稲葉（篤紀）さんが（サプライズで）花束を持ってね…。本当に子犬のような表情が凄い印象的で…」と中田氏の様子を語った。

だが…。

山崎が「大将（中田氏の愛称）の顔が子犬のように可愛くなった…。現場で見られてて…」というと、杉谷氏は「はい…テレビで見ました…」と顔をしかめて涙声を演出。スタジオ内の爆笑をかっさらった。

山崎から「なんですぐ言わないの！？」「現場に来てないの！？」とツッコミを入れられると、杉谷氏は「まず謝ります！すいませんでした！」と中田氏に直接謝罪。続けて「一生かけて償っていきたいです」と口にして中田氏を苦笑させていた。