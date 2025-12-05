東京都は、中高生や大学生が「闇バイト」に巻き込まれる様子を描いたウェブ漫画を独自に制作し、特設サイトで公開を始めた。

年齢別に４編に分け、実際の手口や対処法を盛り込んだ。小中高校やＳＮＳでも知らせて若者に読んでもらい、意図しないまま犯罪に加担する恐ろしさを訴える。

都民安全総合対策本部によると、都内では昨年、特殊詐欺に関与したとして摘発された容疑者の６割強が１０〜２０歳代だった。友人から誘われたり、ネット上での巧妙な呼びかけにだまされたりして、闇バイトに応募したケースが目立つ。

そのリスクを「自分ごと」として理解してもらおうと、同本部は「未来を奪う『闇バイト』〜自分を守る術（すべ）を知る〜」と題するウェブ漫画を制作した。〈１〉小中学生向けの「お小遣いの代償」〈２〉高校生向けの「初めてのバイト」〈３〉大学１年生向けの「『高収入』を考えてみた」〈４〉卒業前の大学生向けの「海外の甘い罠（わな）」――の４編で、それぞれで起こりうる状況を具体的に描いた。

〈２〉では、吹奏楽部で活動する高校２年生ユイが、ＳＮＳでサックスの画像に「いいね」したのをきっかけに、「銀行口座のリサイクルで報酬獲得！」とするメッセージを受け取り、口座を違法に開設・譲渡してしまう。４編はいずれも、登場人物の行動の問題点を振り返った上で、「疑う」「調べる」「相談する」の三つの対策を強調する。

漫画は都の「特殊詐欺加害防止特設サイト」で４日から公開されている。闇バイトと通常の求人の文章を比較する「闇バイトはどっちだ！？」など、若者向けの記事も掲載。保護者に対しても、元「かけ子」のインタビュー記事などを通じ、子どもがスマホを使う際のルール作りの必要性を訴える。

都は来月からＳＮＳでの発信に加え、若者の集まるファミリーレストランや駅周辺のデジタルサイネージ（電子看板）を通じて漫画の周知を図る。同本部の担当者は「闇バイトは今やすぐそばにある危険だ。年齢に合わせたアプローチで犯罪防止につなげたい」と話した。