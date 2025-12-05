¥í¥¤¥ä¥ë¥°¥ë¡¼¥× ¥Û¥Æ¥ë²þÁõ¤·¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹Ê»Àß Åì³¤½é¤ÎÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§Äó¶¡
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï11·î25Æü¡¢¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥É¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°Ç¼²°¶¶¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É1-2-7¡Ë¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë1³¬¤Ë¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥ÈÌ¾¸Å²°Ç¼²°¶¶Å¹¡×¤ò¿·µ¬³«¶È¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤Ï¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ûÍ×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ì¥¸¥ã¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¼ûÍ×¤Ë¤â±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦²þÁõ¤ò¼Â»Ü¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¤Ï¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ëÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤òÄó¶¡¡£½ÉÇñµÒ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¡¢¿©¤ÎÊ¬Ìî¤«¤é¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥ÈÌ¾¸Å²°Ç¼²°¶¶Å¹¡×¤Ï¡¢Å¹ÊÞÌÌÀÑ205Ö¡¢µÒÀÊ¿ô62ÀÊ¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11¡Á21»þ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ï6»þ30Ê¬¡Á10»þ¡£²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¼Ô¤ÏÂç¿Í2500±ß¡¢¤³¤É¤â¡Ê6¡Á12ºÐ¡Ë1200±ß¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ¡£°ìÈÌÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÏÆ±³Û¡¢¤³¤É¤â¡Ê3¡Á12ºÐ¡Ë1200±ß¡¢3ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢40¼ïÎà°Ê¾å¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¦¤Ê¤®¤´ÈÓ¡¢¤É¤Æ¼Ñ¡¢Ì£Á¹¤«¤Ä¡¢¼ê±©ÀèÅâÍÈ¤²¡¢¤¤·¤á¤ó¤Ê¤É¤Î¤´ÅöÃÏ¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤òÁÊµá¤¹¤ë¤Ç¤¤¿¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ê¾®ÁÒ¥È¡¼¥¹¥È¡¢¥ª¥à¥ì¥Ä¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡Ë¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«¶È¤ËÀèÎ©¤Á11·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÆâÍ÷²ñ¤ò³«ºÅ¡£ËÜ»³¹ÀÊ¿¥í¥¤¥ä¥ëHD¼¹¹ÔÌò°÷¥Û¥Æ¥ë»ö¶ÈÃ´Åö·ó¥¢¡¼¥ë¥¨¥Ì¥Æ¥£¡¼¥Û¥Æ¥ë¥º¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°Ç¼²°¶¶¤Ï¡¢¡È¡Ø¤Ò¤È¤¤ï¡Ù¾å¼Á¤Çµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¡É¤ò¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁý²Ã¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÆâ¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¥·¥Ë¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¤â¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¡¼¥ó¤ò¾ïÀß¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë»ÅÍÍ¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¤Î¤´ÅöÃÏ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î³È½¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Àî¾¡Ë®¹°¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¼ÒÄ¹¤Ï¡¢³°¿©»ö¶È¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°¦ÃÎ¸©¤ª¤è¤ÓÅì³¤¥¨¥ê¥¢¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¿·µ¬½ÐÅ¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¡¢Å·Ð§¤Æ¤ó¤ä¡¢¥·¥º¥é¡¼¡¢¥·¥§¡¼¥¡¼¥º¤È¡¢¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£