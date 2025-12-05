auコマース＆ライフは、ショッピングサイト「au PAY マーケット」で、2025年最後となる「ポイント超超祭」を開催する。期間は12月7日10時～12月12日9時59分まで。

今回のポイント超超祭では、家電量販店のコジマ au PAY マーケット店や、厳選食材を扱う食の達人 森源商店とのコラボレーションを実施し、最大36％のポイント還元や最大1万円割引クーポンが抽選であたる特典を用意される。

コジマ au PAY マーケット店の特典

コジマ au PAY マーケット店では、キッチン家電、テレビ、ヘアケア家電などの超目玉商品をセール価格で提供する。また、対象商品の購入でPontaポイント（au PAY マーケット限定）が10％還元される。

Pontaパス会員限定で、対象商品に使える最大20％割引クーポンなど、複数の割引クーポンも提供される。

食の達人 森源商店の特典

食の達人 森源商店では、カニ、いくら、鮭、サバ、ネギトロなどの人気の目玉商品を多数用意し、ポイント超超祭限定の最大55％割引セールを実施する。

また、日替わりでズワイガニ、黒毛和牛、数の子などの高級食材が超特価で登場する。Pontaパス会員限定で、3000円以上の買い物で利用できる100円割引クーポンも配布される。

ポイント超超祭の共通特典

購入金額や条件に応じて、Pontaポイント（au PAY マーケット限定）が最大7％還元される。

誰でも5000円以上の購入で2％還元、Pontaパス会員であれば8000円以上の購入で3％、1万円以上で4％、2万円以上で5％、4万円以上で6％、7万円以上で7％が還元される。

還元上限は5000ポイント。このほか、買い得メンバーズによる最大10％、店舗からのポイント最大19％を合わせ、ポイント還元は最大36％となる。

また、Pontaパス会員限定で、ハズレなしの特典ガチャが提供される。期間中にPontaパスに新規入会または会員であること、およびau PAY マーケットの会員であれば、抽選で最大1万円割引クーポンがあたる。

さらに、最大50％割引などのお得な割引クーポンがプレゼントされるほか、家電、ファッション、グルメ、日用品などのカテゴリの対象商品がお得になる超目玉商品も登場する。