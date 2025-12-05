「適正数だ。75％は出られない」「U-17で驚かされた」48チーム制→W杯の質低下？ 76歳重鎮が一蹴！圧倒的V候補に挙げたのは…
現地12月５日にアメリカの首都ワシントンD.C.で、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージの抽選会が行なわれる。 アメリカ、メキシコ、カナダを舞台に繰り広げられる今大会より、出場枠が32から4８に増加。それに伴い、レベルの低下が懸念されているが、FIFA（国際サッカー連盟）の国際サッカー開発責任者を務めるアーセン・ヴェンゲル氏は、全く心配していないようだ。 米大手スポーツメディア『ESPN』によれば、76歳の重鎮は抽選会を前に「48チームが適正数だと確信している。FIFA加盟211カ国の25％未満だ。つまり４チームに１チームが参加機会を得られる一方、75％のチームは依然として出場できない」と語った。 ヴェンゲル氏はさらに、一足早く48チーム制で行なわれた先月のU-17W杯に触れ、次のような見解を示した。「出場権を得るには所属する大陸連盟のチームを破る必要があり、これが実力の証明となる。招待されたから出るわけではない。連盟内のチームを破り、かつ実力があるからこそここにいる。現在のプレーオフを見れば、対戦した選手やチームの実力が分かる。だから私は楽観的だ。U-17ワールドカップでも同じ疑問に直面したが、そのクオリティには良い意味で驚かされたよ」
優勝候補について問われると、元アーセナル指揮官はイングランドを一角に挙げつつ、キリアン・エムバペを擁する自身の母国を強く推した。「イングランドは常に優勝圏内、つまり準決勝・準々決勝・決勝に進出する力を持っている。彼らは次のステップを踏む必要がある。その資質は備わっている。フランスが圧倒的本命である理由はただ１つだ。この国は世界中のどのチームよりも質の高いストライカーを擁している」 48チーム制の北中米W杯は一体どんな大会になるのか。まずは、抽選会に注目だ。構成●サッカーダイジェストWeb編集部
