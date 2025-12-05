見限られた角田裕毅に“同情論”　元世界王者ハミルトンがレッドブルを糾弾「ユウキは素晴らしい。明らかに別の何かが起きている」

F1の酸いも甘いも知るハミルトンが角田に対する想いを語った(C)Getty Images

角田が明かした契約事情

「決定の知らせは、レース（カタールGP決勝）直後にヘルムート（・マルコ博士）から直接伝えられた。もちろん、失望したし、腹が立った」

来季のF1ドライバーから外れ、角田裕毅（レッドブル）は率直な想いを漏らした。

【動画】見せた「ドーハの快走」 角田裕毅がフェルスタッペンを超えたレースをチェック

現地時間12月4日、今季F1最終戦となるアブダビGPを目前にしたメディア対応の場で、オランダの専門メディア『Racing News365』などのインタビューに応じた角田は、レッドブルのテスト兼リザーブドライバーに回った心境を問われ、「来年から（F1の）レースに出られないことをまだ完全には受け止めきれていない」としつつ、「意外にも大丈夫だったんだ。いや、完璧に大丈夫ってわけじゃないけど……もう自分はアブダビのことを考えていた」とも語った。

あくまでF1ドライバーとして迎える最終戦に目を向けた。「F1は自分にとって人生そのもの」とも明かした角田だけに、来季からシートを失うという事実に対する複雑な想いは想像に難くないが、最後までプロフェッショナルな姿勢を貫く姿は見事であった。

今回のドライバーラインナップは、幾度となく決定発表が先延ばしなるなど混迷を深めながら、最終的に若手が優先される形となった。レッドブルには“絶対的エース”のマックス・フェルスタッペンに加え、レーシングブルズで飛躍を遂げた“新人”アイザック・ハジャーが昇格。

そして、姉妹チームであるレーシングブルズではリアム・ローソンが残留。さらに今季のF2王者となった、次世代のスタードライバー候補であるアービッド・リンドブラッドが抜擢された。

リザーブという立場でレッドブルグループに残った理由としては、フェルスタッペンを除くドライバーのF1キャリアが浅いこと、そして、角田のキャリアが評価されての結果とも言える。

一方で「他のチームから数件のオファーはあったけど、契約上、彼らと実際の交渉することは許されなかった」とした本人のコメントにあるように、退団が認められなかった契約が複雑に絡んだ形でもあった。それだけにライバルチームのドライバーからは、がんじがらめとなった角田に対する“同情”も広まった。