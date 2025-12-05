º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡Ö½÷·Ý¿Í¹¥¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ÞÃ£¤ÎÂ¸µ¤ò¸«¤Æ¤ë¡Ä¡×²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î¥é¥¤¥ÖÌÀ¤«¤¹
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥Èº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡Ê39¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¿¤ó¤Ý¤ÝÇòÄ»µ×Èþ»Ò¡Ê43¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º°Ìî¤Ï¡Ö2009Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÇòÄ»¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÇòÄ»¤Ï¡Ö¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤Ý·ëÀ®¤·¤¿¤Î¤¬2008Ç¯¤Ç¡¢¤½¤Î2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¥Ô¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹°ì½Ö¡£¥Ô¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ö¤ë¤Þ¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤È¼Â¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç°ì½ï¤Ë¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º°Ìî¤Ï¡ÖÃæÌîTWL¡Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡£¤Ê¤ó¤«¤ß¤ó¤Ê¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÅö»þ¤Î·Ý¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÇòÄ»¤Ï¡Ö½÷·Ý¿Í¤¢¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
º°Ìî¤Ï¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½÷·Ý¿Í¤À¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤½¤³¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå1000±ß¤À¤±¤É¥¬¡¼¥ë¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î¤È¤¤À¤±2000±ß¼è¤Ã¤Æ¡£½÷·Ý¿Í¹¥¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ÞÃ£¤ÎÂ¸µ¤ò¸«¤Æ¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù¤Ë¼õ¤«¤ëÁ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£2009Ç¯¤È¤«¡×¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÇòÄ»¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤éºÇ½é¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤À¤«¤é¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Ç¡Ø¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡Ù¤Ç½Ð¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤«¤â¤Í¡£¥Ô¥ó¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¥Ô¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤Èº°Ìî¤È¤Î¶¦±é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£