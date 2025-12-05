日米通算381セーブをマークした“ハマの大魔神”こと佐々木主浩氏（57）が5日までに更新された関西テレビの競馬YouTubeチャンネル「カンテレ競馬【公式】」の番組「楽屋馬なし」にゲスト出演。信頼している調教師に“バッサリ”言い切る部分があった。

今週末7日には、中京競馬場で「G1チャンピオンズC」が開催される。有力馬のナルカミを管理する田中博康師は、23年、24年にレモンポップで連覇を果たしている。

MCの麒麟・川島明は「田中博師は、やっぱりノウハウとかあったりするんですかね？」と切り出した。佐々木氏は「勝ち方はあると思います」と返答した。

すると川島は「そういう意味では佐々木さんと友道調教師は、かなり信頼関係がありますよね」と口にした瞬間に、佐々木氏は「友道先生は短距離ダメです」とバッサリ言い切って、スタジオの笑いを誘った。

佐々木氏は、過去に友道師に「なんで短距離ダメなんですか？」と質問したことがあるという。その際に友道師は「調整の仕方がわからない」と返答されたようだ。

このエピソードに川島は「友道調教師自体がステイヤーなんだ」と苦笑いすると、佐々木氏は「最近はだいぶよくなってきてるんですけどね」とフォローして、この話題を締めた。