¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×Âè2Æü¡Ê5Æü¡¦Åìµþ¤è¤ß¤¦¤êCC¡á7002¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë2°Ì¤«¤é½Ð¤¿¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»1¾¡¤Î¾®ÌÚÁ¾¶¬¤¬68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Î133¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÁ×±Ê´Á¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡£¶âÃ«Âó¼Â¡¢Í¥¾¡¤Ê¤éµÕÅ¾¤Ç¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÀæÀîÂÙ²Ì¤é¤¬2¥¢¥ó¥À¡¼¤Î6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¾Þ¶â²¦Áè¤¤¥È¥Ã¥×¤Î¶â»Ò¶îÂç¤Ï67¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»1¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç23°Ì¤«¤é11°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£Á°½µÍ¥¾¡¤ÎÂç´äÎ¶°ì¤Ï5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î23°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì30Áª¼ê¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹10.5ÅÙ¡¢ËÌÅì¤ÎÉ÷1.8¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°1527¿Í¡Ë