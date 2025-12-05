家族の健康を守るために必要なことはなにか。住まいるサポートの高橋彰社長は「意識していない人が多いが、“家の性能”が住む人の健康を左右している。インフルエンザ、アレルギー、喘息、いずれも家の環境と無関係ではない」という――。

※本稿は、高橋彰『結露ゼロの家に住む！ 健康・快適・省エネ そしてお財布にもやさしい高性能住宅を叶える本』（セルバ出版）の一部を抜粋・再編集したものです。

■「湯冷めの心配」は“家のせい”だった

小さなお子さんがいる家では、寒い季節になると、冬の入浴後、子どもの体が冷えて風邪をひかないように、慌てて体を拭いて服を着せていると思います。ところが、高気密・高断熱の家ではあまりその必要はありません。家中を一年中、ほぼ同じ室温に保つことができるから体を冷やす心配があまりないのです。

筆者はこれまで30年間あまり、住宅・建築業界で働いてきましたが、この間、日本の住宅性能について知識がない、あるいは誤解があることが原因で、性能不足の家を建てて後悔している方々を目にしてきました。

日本人に結露のない健康で快適な家に住んでほしい。そんな思いから、いまは、「これから家を建てたい」という人にむけ、住まいづくりをサポートする会社を経営し、性能にこだわっている工務店を無料でご紹介するサービスを提供しています。

本稿では、その専門家の立場から、冬暖かく、お子さんが健康に育つ家にするためのポイントについて説明したいと思います。

■暖房「あり」でインフルエンザ発症リスクが45％減

寝室の暖房の「あり」「なし」で子どもの体調不良の発症リスクを比較したデータがあります。

暖房があるとインフルエンザで45％減、発熱3日以上が73％減、風邪（3回以上）が77％減と、風邪などの発症リスクが大幅に低くなります。つまり、寝ている空間が暖かければ風邪をひきにくいことがわかります。

とはいえ光熱費が上がっている中で、夜の間ずっと暖房をつけておくと光熱費が気になると思います。それに低断熱の家ではどんどん冷えていく室温を暖めるため、光熱費もばかになりません。だから暖房を切るというご家庭がほとんどでしょう。

住宅の断熱性能を高めると、寝る際に暖房を切っていても朝までそれほど室温は下がらないため、実質的には暖房しているのと同じことなのです。

光熱費を気にすることなく、暖房をずっとつけているのと同様に風邪をひきにくいというわけです。

子どもが風邪をひきにくいということは、特に夫婦が共に働く家庭では、急に会社を休まなければならないことが減るため、大きなメリットだと思います。

■喘息やアレルギー症状も改善される

また住宅の断熱性能を高めると、カビやダニの発生を抑制されます。そのため、アレルギーや喘息の発症リスクを下げ、健康的な暮らしに大きな役割を果たします。

なぜ、カビやダニを抑制できるのか。それは、断熱性能の高い住宅では、普通の暮らし方をしていれば、結露が生じなくなるからです。

写真＝iStock.com／Grahamphoto23 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Grahamphoto23

結露が生じるとどうしてもそこにカビが発生し、カビはダニの餌になり、ダニの増殖にもつながります。

高気密・高断熱住宅では、結露がほとんど生じないため、カビ・ダニが発生しにくくなります。そのため家の中のアレルゲンが大幅に減り、アレルギー・喘息の発症リスクが下がるのです。

実際、高断熱住宅に転居をしたら健康状態が改善するという傾向を明確に示した調査があります。

近畿大学副学長（前建築学部建築学部長）の岩前篤教授が、2002〜2008年に転居をした人2万4000人を対象に行った調査です。

この調査では、「低断熱」の住宅からの転居先を、断熱等性能等級4（省エネ基準レベル：普通の新築分譲住宅や注文住宅）と断熱等性能等級5以上（まあ高断熱）に分け、前の住まいで症状が出ていて、新しい住まいに転居後に症状が出なくなった人を「改善率」としています。

図のように、高断熱住宅に転居した人の方が、気管支ぜんそくや、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎などの症状が出なくなる傾向が明確になっています。

■湿度のコントロールも重要

健康で快適な暮らしには、温度だけでなく、『湿度』も重要です。室内の湿度は、常に40〜60％の間に保つことが望ましいといわれています。

相対湿度が60％を超えるとカビが増殖を始めます。一方、40％以下になるとウイルスが活性化するので、室内の湿度を常に50〜60％の間に保つことが健康な暮らしには重要です。

筆者提供

しかし、高断熱な家は乾燥しやすいという弱点もあります。そこで重要になるのが素材選びです。

室内を適切な湿度にコントロールするためには、壁に調湿能力を持たせることが有効です。

おすすめは断熱材をセルロースファイバーにすることです。

筆者提供

セルロースファイバーには高い調湿能力があり、夏も冬も湿度を50％前後に保つことができます。そして冬のセルロースファイバーの調湿能力を活かすためには、たとえば、入浴後に換気扇を回さないで湿気を室内に逃がしておきます。

湿度が高い時には湿気を吸収し、低い時には放出して、家中の湿度を常に50％程度に保つことができるのです。

ただ、室内をビニールクロスで壁を仕上げると、湿気を通さないために、セルロースファイバーの調湿能力を活かすことができません。そのため、室内の壁は透湿能力が高い漆喰仕上げ、断熱材はセルロースファイバーの組み合わせがお勧めです。

ちなみに、アレルギーや喘息の発症リスクを下げるためには、室内の壁の仕上げを漆喰にすることも有効です。漆喰は、強アルカリ性という性質を持ち、空気中に浮遊するカビの胞子やウイルスが湿気の壁に触れると死滅してしまいます。そのため、室内を健康的な環境に維持してくれます。

写真は、漆喰とビニールクロスで仕上げた空間に食パンをぶら下げて、同じ温湿度で同じ時間が経過した写真です。

ビニールクロス側の食パンは青カビがびっしりと発生していますが、漆喰の空間にはカビは生じていません。空気中に浮遊しているカビの胞子が漆喰の壁に触れて死滅しているのです。

■そもそも高気密・高断熱住宅とは？

一口に「高気密・高断熱住宅」と説明してきましたが、具体的にはどのような断熱・気密性能を目指すべきなのでしょうか？

実は、「高断熱住宅」というものに明確な定義はありません。専門家の間では、大体断熱等級6以上が高断熱住宅と言われています。

断熱等級とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）」で定められたもので、断熱等級とは、住宅の断熱性能を示す7段階の指標で、数字が大きいほど高性能です。建物の断熱性能を数値化し、省エネ性や快適性を評価します。

断熱等級6とは、家中を快適な室温に保ったとしても、増エネにならず、普通の暮らし方をしていれば結露が生じない断熱レベルです。

■なぜ施主の「知識」が重要なのか

一方、日本ではほとんどの家がこの断熱レベルには達していないのが現状です。こうした状況を変えようと、2025年4月からは断熱等級4（省エネ基準）以上が新築住宅で義務化、2030年には等級5に義務基準が引き上げられる予定です。しかしそれでも「普通の生活をしていて結露が生じない」レベルには達していません。

これが、家を建てる際に施主の知識が問われる理由の一つです。

さらに重要なのが、「気密性」の問題です。施主が知識とこだわりを持たないと確保することが困難なのが、日本の残念な住宅業界の現状です。

改正建築物省エネ法（2021年4月1日施行）では、住宅の断熱性能の基準は定められているのに、なぜか気密に関しては触れてもいません。

せっかく家を新築して、断熱をしっかりしたとしても、それがすき間だらけだったら、外気は入ってくるし室温は逃げてしまう。とても快適とは言えない状態です。それなのに、クレームを入れたとしても、日本では基準自体がないのですから、ハウスメーカー等に対して勝ち目はありません。そのため、施主の知識が非常に重要なのです。

一方、諸外国では気密性能に関する厳しい基準が定められています。

表に示す通り、諸外国では、気密性能を示すC値の基準が定められています。値が小さいほど高気密であることを意味します。このC値が1.0以下であれば、まあまあ高気密と言っていいと考えます。

ドイツではC値0.3以下、ベルギーでは0.4以下とかなり厳しく、スウェーデンやカナダも1.0以下なので高気密を実現しています。1.0をわずかに超えるデンマークだって、日本よりはずっと厳密です。

かつては日本でもC値5.0以下（寒冷地では2.0以下）という、とても緩い基準が存在していました。ですが、現在は不思議なことに、この緩い基準すらなくなってしまいました。

筆者提供

『結露ゼロの家に住む！ 健康・快適・省エネ そしてお財布にもやさしい高性能住宅を叶える本』（セルバ出版）

本稿では、「性能の良い家に住むこと」が健康の面でいかに重要か、解説してきましたが、残念なことに、日本では施主が知識を持たないと、諸外国と比較して、まともな性能の家にはならないのが現状です。

7月に上梓した『結露ゼロの家に住む！』（セルバ出版）や、プレジデントの記事で家の性能を高めるための知識を公開しています。

少し大変かもしれませんが、ぜひ住まいづくりを始める際には、本を1冊読むだけでも構いませんので、ぜひ最低限の知識を身に着けてから望むようにしてください。

高橋 彰（たかはし・あきら）

住まいるサポート代表取締役／日本エネルギーパス協会広報室長／一般財団法人 ひと・住文化研究所理事

東京大学修士課程修了。リクルートビル事業部、UG都市建築、三和総合研究所、日本ERIなどで都市計画コンサルティングや省エネ住宅に関する制度設計等に携わった後、2018年に高気密・高断熱住宅の工務店を無料で紹介する「高性能な住まいの相談室」を運営する住まいるサポートを創業。著書に、『元気で賢い子どもが育つ! 病気にならない家』（クローバー出版）、『人生の質を向上させるデザイン性×高性能の住まい：建築家と創る高気密・高断熱住宅』（ゴマブックス）、『結露ゼロの家に住む！ 〜健康・快適・省エネ そしてお財布にもやさしい高性能住宅を叶える本〜』などがある。

（住まいるサポート代表取締役／日本エネルギーパス協会広報室長／一般財団法人 ひと・住文化研究所理事 高橋 彰）