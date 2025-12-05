「トランシーノ 薬用ブライトニングフェイシャルマスク」がリニューアル発売決定
第一三共ヘルスケアは2026年2月13日、しみケア総合ブランド「トランシーノ」から、「トランシーノ薬用ブライトニングフェイシャルマスク」をリニューアル発売する。
「トランシーノ薬用ブライトニングフェイシャルマスク」(医薬部外品)
同商品は、第一三共が創製した「トラネキサム酸」を含む"Wの有効成分"配合で、肌荒れの原因となる微弱な炎症や、しみの根源にアプローチする特長はそのままに、紫外線などのダメージを受けた肌に着目して開発した薬用美白シートマスク。紫外線ダメージの肌に、10分間貼るだけでパッと明るい肌に導く。
1枚に美容液約1カ月分(トランシーノ薬用メラノシグナルエッセンス1回使用分約0.3gで約65回分を換算)の美白成分を配合している。肌印象をさらに明るくするために、キメの乱れ着目成分(イリス根エキス)や、アクアベール成分(ヒアルロン酸Na-2)を新配合した。
また、浸透サポート成分も新たに配合するなど、マスクに含まれた美容液の成分を角質層深くまで浸透させる製剤技術を採用した。はがれやすさの改善や密着性の向上のため、シート形状も見直している。
