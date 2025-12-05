田丸麻紀、家族のために作りすぎた手料理公開「鯖のアレンジが参考になる」「量に共感」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】モデルで女優の田丸麻紀が12月4日、自身のInstagramを更新。家族との時間や仕事の合間に作った料理を公開し、注目を集めている。
【写真】47歳2児の母モデル「料理の量に共感」作りすぎた手料理https://mdpr.jp/news/detail/4691324
田丸は「前日からオーダーされていたメニューの夕食、とは言え完全に作りすぎた感…」とコメントし、リクエストに応えて準備したボリュームのある料理を公開した。食べきれないだろうと、鯖を翌朝の朝食用にほぐして保存する様子など、忙しい中でも丁寧な暮らしぶりが綴られている。
この投稿には「料理の量に共感」「家族思いで素敵」「鯖のアレンジが参考になる」「忙しい中でも丁寧な暮らしがすごい」「尊敬する」「美味しそう」といったコメントが寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
