ズートピア、それは肉食動物も草食動物も、大きな動物も小さな動物も、

あらゆるタイプの動物たちが平和に暮らす超ハイテクな文明社会、

そして「誰でも夢を叶えられる」という理想の楽園。

その街で暮らす、前向きで夢を信じるウサギの警官・ジュディと、

皮肉屋だけど頼れるキツネの相棒・ニックは、

何もかも正反対だけど特別な絆で結ばれていた。

ある日、突如現れたヘビのゲイリーをきっかけに、

ふたりは再びバディを組んで捜査を行い、

ズートピアの過去に秘められた巨大な謎に挑むことに。

その先には、ジュディとニックの絆が試される、

ズートピア最大の危機が待ち受けていた…。



東京ディズニーランドでは、映画公開日の12月5日に、主人公・ジュディの日本版声優を務める上戸彩さんと、ジュディとニックがスペシャルグリーティングを実施。オープンカーに乗って、居合わせたゲストに手を振りました。

さらにジュディとニックは、12月25日（木）まで実施中の「ディズニー・クリスマス」のパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」にも登場中。『ズートピア２』の衣装を着ているので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。

▶▶ディズニークリスマスの詳細はこちらから！

東京ディズニーランドの「スウィートハート・カフェ」、東京ディズニーシーの「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」では、『ズートピア』に登場するドーナツをイメージした、カラフルで目を引く「チョコドーナツ」450円が登場します。ドーナツといえば、チーターの警察官・クロウハウザーの大好物！ 映画のワンシーンを思い浮かべながら食べてみましょう。

さらに両パークのポップコーンワゴンでは、「ポップコーン、レギュラーボックス」400円が、テーマパークで潜入捜査を楽しむジュディとニックの様子が描かれた特別デザインになっています。こちらも要チェック！

※東京ディズニーランド「ビッグポップ」、東京ディズニーシー「ポップコーンワゴン（フェアリー・ティンーベルのビジーバギー前）」では、特別デザインの「ポップコーン、レギュラーボックス」の販売はありません。



ズートピアの仲間たちがテーマパークに潜入!? 特別デザインのグッズが発売

『ズートピア２』に登場するキャラクターたちがテーマパークで潜入捜査する様子を描いたグッズは、コミック調のデザインがかわいい！ 「ステーショナリーセット」1500円や、「チャームセット」2400円など、日常使いしやすいアイテムが揃っています。

パークで身に着けたいアパレルグッズも豊富にラインナップ。ビッグシルエットの「パーカー」5900円と、大きな耳がついた「キャップ」各3600円を被れば、まるでジュディとニックみたいなコーディネートが完成！

そのほか、振るとゆらゆら動くキャラクターのマスコットが付いた「ボールペン」各1900円や、手を動かしてペンを持たせることができる「ポージーペンケース」各2800円など、学校やオフィスのデスクで目を引く文房具も登場しています。販売店舗などの詳細は公式ホームページをチェックしてみてくださいね。



舞浜駅前の商業施設「イクスピアリ」にある映画館「シネマイクスピアリ」では、入り口サインにある「IKSPIARI」の文字が、今だけ「ZOOTOPIARI」になっているんです！ 前作に引き続き、『ズートピア２』でも、私たちの世界にあるさまざまな物が “ズートピア化”。館内の各所でズートピアの世界観を楽しむことができます。

毎年恒例、今年もモミの木を使用したクリスマスツリーも『ズートピア２』仕様に

さらに2026年1月12日（月）までの期間限定で、映画館の座席が特別に装飾された「ズートピアシアター」で『ズートピア２』が楽しめる特別上映も実施！ ズートピアシアター限定の入場者プレゼントもありますよ♪

いかがでしたか？ 前作で大ヒットを記録し、今やパークのパレードやショーでも常連となった『ズートピア』。今作も目が離せません！ ぜひ『ズートピア２』の世界に浸れる東京ディズニーリゾートにお出かけしてみてくださいね。

■東京ディズニーリゾート

住所：千葉県浦安市舞浜

営業時間：9〜21時 ※変更になる場合があります

料金：1デーパスポート7900円〜1万900円

「ウィークナイトパスポート」4500円〜6200円 ※平日17時以降の入園可能

「アーリーイブニングパスポート」6500円〜8700円 ※休日15時以降の入園可能

定休日：無休

Text：今井友貴

