加護亜依、娘の姿公開「髪サラサラ」「大興奮してるの可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/12/05】元モーニング娘。の加護亜依が12月日、自身のInstagramを更新。中国発の人気キャラクター・ラブブ（LABUBU）の人形を持つ娘の姿を公開した。
【写真】37歳元モー娘。「髪サラサラ」ラブブに興奮する娘の姿公開
加護は「ラブブ 密かに集めています」とコレクションを披露。「シークレット出て大興奮の娘ちゃん」と記し、シークレットのラブブを持った娘の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「シークレットよかったね」「髪サラサラ」「大興奮してるの可愛い」「嬉しさが伝わってくる」「コレクションすごい」などと反響が寄せられている。
加護は、2011年に一般男性と結婚し、2012年に第1子長女を出産。2015年に離婚を発表。2016年、一般男性と再婚し、2017年に第2子長男を出産したが、2024年、離婚していたことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳元モー娘。「髪サラサラ」ラブブに興奮する娘の姿公開
◆加護亜依、ラブブを持つ娘のショットを公開
加護は「ラブブ 密かに集めています」とコレクションを披露。「シークレット出て大興奮の娘ちゃん」と記し、シークレットのラブブを持った娘の写真を公開した。
◆加護亜依の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「シークレットよかったね」「髪サラサラ」「大興奮してるの可愛い」「嬉しさが伝わってくる」「コレクションすごい」などと反響が寄せられている。
加護は、2011年に一般男性と結婚し、2012年に第1子長女を出産。2015年に離婚を発表。2016年、一般男性と再婚し、2017年に第2子長男を出産したが、2024年、離婚していたことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】