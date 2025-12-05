アンガールズ山根、妻が飾り付けた豪華クリスマスツリー公開「センスが素晴らしい」「こだわりが伝わる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が12月4日、自身のInstagramを更新。妻が飾り付けた豪華なクリスマスツリーを公開し、反響が寄せられている。
【写真】アンガールズ山根「こだわりが伝わる」妻が飾り付けた豪華クリスマスツリー
山根は「毎年奥さんの飾り付け凄すぎ」とコメントを添え、自宅に飾られたクリスマスツリーの写真を投稿。ピンクやゴールド、シルバーを基調としたオーナメントが丁寧に飾られ、ペットの名前入りの飾りなど、個性と温もりが感じられるデザインとなっている。
この投稿には「飾り付けのセンスが素晴らしい」「奥さんのこだわりが伝わる」「綺麗」「色合いが可愛い」「豪華すぎる」「見てるだけで癒される」といったコメントが寄せられている。
山根は、2013年11月に一般女性と結婚。2015年5月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】アンガールズ山根「こだわりが伝わる」妻が飾り付けた豪華クリスマスツリー
◆アンガールズ山根、豪華なクリスマスツリーを公開
山根は「毎年奥さんの飾り付け凄すぎ」とコメントを添え、自宅に飾られたクリスマスツリーの写真を投稿。ピンクやゴールド、シルバーを基調としたオーナメントが丁寧に飾られ、ペットの名前入りの飾りなど、個性と温もりが感じられるデザインとなっている。
◆アンガールズ山根のクリスマスツリーに反響
この投稿には「飾り付けのセンスが素晴らしい」「奥さんのこだわりが伝わる」「綺麗」「色合いが可愛い」「豪華すぎる」「見てるだけで癒される」といったコメントが寄せられている。
山根は、2013年11月に一般女性と結婚。2015年5月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】