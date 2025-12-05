【ラーニア リラックスver.】 【ソフィア リラックスver.】 予約期間：12月5日～2026年1月9日 2026年4月 再販予定 価格：各5,940円

アルファマックスは、プラモデル「ラーニア リラックスver.」と「ソフィア リラックスver.」をそれぞれ2026年4月に再販する。予約期間は2026年1月9日まで。価格は各5,940円。

本製品は、同社が送るプラモデルシリーズ「DarkAdvent」より、「ラーニア」と「ソフィア」の休日姿を、それぞれプラモデルで表現したもの。

「ラーニア リラックスver.」は、ジムでボディメイクに励む姿を製品化しており、セクシーなフィットネスウェアーを身にまとった姿は新鮮で魅力的。キャップやパーカー、スニーカーからレギンスまで、複数カラーから選択が可能なため、好みの姿で楽しむことができる。

トレーニングの様子を再現できるよう、ダンベルやフィットネスベンチ、ドリンクボトルなど、細かいアイテムも充実しており、ちっちゃく可愛くなったクラーケンも付属する。

「ソフィア リラックスver.」は、ソフィアの闘いの狭間の穏やかな休日を製品化しており、刺繍がかわいいベビードールは交換式で、お部屋でごろごろリラックスを再現できる新規ハンドパーツにデコ出し前髪パーツやクッション、自作自演に勤しむスマホ、お酒にポテチにテーブルと、盛り沢山な付属パーツとなっている。

また、ちっちゃく可愛くなったドラゴンも付属するほか、表情は、微笑み顔のほか、タンポ印刷なしフェイス、デカールが付属する。

「ラーニア リラックスver.」

「ソフィア リラックスver.」

仕様：未塗装・未組立プラキット スケール：ノンスケール サイズ：全高 約160mm（台座含まず） 素材：ABS、PVC、POM 付属品手パーツ10種顔パーツ×7(タンポ印刷有表情パーツ×1、タンポ印刷なし顔×6)脚パーツ2色分セットミニクラーケン×1パーカーパーツ×1スポーツキャップパーツ×2スポーツドリンクボトル×1あたりめ×1エネルギーバー×1ダンベル(大)×2、(小)×2フィットネスチェアベンチパーツ×1デカールシート×1POM関節台座セット(大)×1、(小)×1仕様：未塗装・未組立プラキット スケール：ノンスケール サイズ：全高 約160mm（台座含まず） 素材：ABS、PVC、POM 付属品手パーツ10種顔パーツ×6(タンポ印刷有表情パーツ×1 タンポ印刷なし顔×5)デコ出し前髪パーツ×1ミニドラゴン×1テーブルクッションスマートフォンポテトチップス缶チューハイ(大)×2、(小)×2デカールシート×1POM関節台座セット(大)×1、(小)×1

(C)Masaki Apsy (C)alphamax