¡Ö²¿¤òÃå¤Æ¤âÏ·¤±¤Æ¡¦ÂÀ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ä¡×¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©´ñÀ×¤Î48ºÐ¤¬¶µ¤¨¤ë¡È»ÑÀª¡É¤òÉÃ¤Ç¤Ê¤ª¤¹ÊýË¡
¡¡¹ü³ÊÊäÀµ¥á¥¤¥¯ÀìÌç²È¤ÎÃÓÅÄÍË±û»Ò¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤è¤¦¤³¡Ë¤Ç¤¹¡£¸µÀß·×»Î¤Î»ä¤¬¹Í°Æ¤·¤¿´é¤ÎÈæÎ¨¤òÊäÀµ¤¹¤ë¡Ø¹ü³ÊÊäÀµ¥á¥¤¥¯¡Ù¤ò¡¢¥»¥ó¥¹ÉÔÍ×¤ÇÍýÏÀÅª¤Ê¥á¥¤¥¯Ë¡¤È¤·¤Æ½ñÀÒ¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌ¸þ¤±¥á¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¤äÂè°ì°õ¾Ý¤Î¹ÖºÂ¤Ê¤É¤ò³«¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö»ÑÀª¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤äËºÇ¯²ñ¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó°Ê¾å¤Ë¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö»ÑÀª¡×¤ÎÈþ¤·¤µ¡ª ²¿¤òÃå¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ï·¤±¤Æ¡õÂÀ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»ÑÀª¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡¢´ÊÃ±¤Ê¡ÖÈþ»ÑÀª¤Î¥³¥Ä¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Þ¤º¡¢Ã¯¤«¤Ë²£¤È¸å¤í¤Î»Ñ¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦
¡¡»ä¤¬¼«Ê¬¤Î»ÑÀª¤Î°¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿42ºÐ¤Îº¢¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç²£»Ñ¤òÆ°²è¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¡Ä¡Ä¿Í¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÉÔ³æ¹¥¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¤Ç¼ó¤¬Á°¤Ë¤Ç¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÇÇØ¤Ç´¬¤¸ª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀµÌÌ¤Î¼«Ê¬¤ÏËèÆü¶À¤Ç¸«¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤Ï¿Í¤«¤é°ìÈÖ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²£¤È¸å¤í»Ñ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤´²ÈÂ²¤ä¤ªÍ§Ã£¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡ÖÉáÃÊ¤Î»ÑÀª¡×¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥¯¥»¤¬µÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¾õ¤òÃÎ¤ëÂè°ìÊâ¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢°¤¤»ÑÀª¤ò¤Ê¤ª¤¹´ÊÃ±¤Ê¥³¥Ä¤ò¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Èþ»ÑÀª¤Î¥³¥Ä1. ¹üÈ×¤òÎ©¤Æ¤ë
¡¡¤³¤ì¤ÏÈþ»ÑÀª¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÎÊý¤Ï¹üÈ×¤¬Á°·¹¤«¸å·¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¹üÈ×¤òÎ©¤Æ¤ë¡×¾õÂÖ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡ÖÊÉÎ©¡Ê¤«¤Ù¤À¤Á¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡»ÑÀª¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¸åÆ¬Éô¡¦ÇØÃæ¡¦¤ª¿¬¡¦¤«¤«¤È¤òÊÉ¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¤Ä¤±¡¢¹ø¤ÈÊÉ¤Î·ä´Ö¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ëä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ö¹üÈ×¤¬Î©¤Ä¡×´¶³Ð¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤ÏËèÄ«5Ê¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¶á¤¯¤ÎÊÉ¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤òÈ´¤¯¤È¤¹¤°¤Ë³Ú¤Ê»ÑÀª¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ËèÄ«¤Î·Á¾õµ²±¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡Èþ»ÑÀª¤Î¥³¥Ä2. ¤ªÊ¢¤ò°ú¤Ã¹þ¤á¤ë
¡¡¼Â¤Ï¹üÈ×¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ê¢¶Ú¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤ò·Ú¤¯±ú¤Þ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹üÈ×¤¬Î©¤Á¡¢Èþ»ÑÀª¤Î¥¡¼¥×ÎÏ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Èþ»ÑÀª¤Î¥³¥Ä3. ¸ª¹Ã¹ü¤ò´ó¤»¤ë
Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äPCºî¶È¡¢¤Þ¤¿ÎÁÍý¤Ê¤É¤Ç¤âÁ°·¹»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢Àµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹¤è¤¦¤Ë¸ª¹Ã¹ü¤ò´ó¤»¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸ª¹Ã¹ü¤ò´ó¤»¤ë¤È¶»¤¬³«¤¯¤Î¤Ç¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡Èþ»ÑÀª¤Î¥³¥Ä4. ¸ªÀè¤ò²¼¤²¤ë
»ÑÀª¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£ºÇ¸å¤Ë°ìÅÙ¥Õ¥Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¡¢¸ªÀè¤ò²¼¤²¤ë¤È¼ó¤âÄ¹¤¯¸«¤¨¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¾åÉÊ¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡»ÑÀª¤Î°¤µ¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¿´¿È¤Ë¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤·
¡¡¼Â¤Ï¡¢»ÑÀª¤¬°¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ ÂÀ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡¦Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë
ÇÇØ¤ä´¬¤¸ª¤À¤È¼ó¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ÂºÝ¤è¤êÇØ¤¬Äã¤¯¡¦¼ó¤¬Ã»¤¯¡¦´é¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï7.3Æ¬¿È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÑÀª¤¬°¤¤¤ÈÆ¬¿È¤Î¿ôÃÍ¤Ï¼ÂºÝ¤è¤ê²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶»¤Î°ÌÃÖ¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¤âÏ·¤±¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£
¢ ¹ü³Ê¤Î¥º¥ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
»ÑÀª¤¬°¤¤¤È¡¢ÂÎ¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë¡È¥é¥¯¤ÊÊý¡É¤Ø½Å¿´¤òÆ¨¤¬¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢¸ª¤ä¹üÈ×¡¢´é¤Ë¤â·¹¤¤ä¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¤òÁÈ¤àÊÊ¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª ÂÎ¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¹üÈ×¤¬¥º¥ì¤ë¤ÈÁ´ÂÎ¤Î¹ü³Ê¤¬Êø¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
