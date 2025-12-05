プロ野球ウエスタン・リーグ・くふうハヤテの松永将大内野手が５日、「スポーツ報知」の取材に応じた。松永は１０月に加入が発表され、フェニックス・リーグにも参加。複数ポジションを守れるユーティリティープレーヤーとして、来季のプロ入りに向けて飛躍を誓った。

地元・静岡市出身で、名門・静岡高校から神奈川大学野球連盟の神奈川大に進学した松永は、「どうしてもプロ野球選手になりたい」という強い思いから大学を中退し、ハヤテへの加入を決意した。「ハヤテにいれば、他の大学野球選手よりも早くプロの世界を経験できる」とし、今年８月からチームに合流。１０月に加入が発表された。二遊間や三塁を守ることができ、堅守を武器としている。そのため、来季の目標については「エラーを出さず、（監督やコーチが）自信を持って試合に送り出せる選手になりたいです」と意気込む。

元々、打撃には不安があったものの、約３か月半チームで過ごす中で「すべてがある程度伸びてきた」と打撃力の成長も実感していた。山下幸輝コーチに近距離で投げてもらい打ち返す練習を重ねることで、速球にも少しずつ慣れてきたという。打撃スタイルは、高校の先輩であり西武でもプレーした鈴木将平外野手を参考にしており、「見て盗めるところは学んでいます」と力を込める。今季終了後からは、打席での考え方や体の使い方など、具体的なアドバイスも受けている。「打球を遠くに飛ばさなくても、（野手の）間を強い打球で抜いていけるようなアベレージヒッターになっていけるように頑張ります」と目を輝かせた。大学を飛び出し、未知の世界に飛び込んだ松永将大。ＮＰＢ１２球団入りへ向けて、ひたむきに挑戦を続ける。（伊藤 明日香）

◆松永 将大（まつなが・しょうた）２００５年８月２５日、静岡市生まれ。小学校時代は服西フェニックス、中学時代は静岡府中ボーイズでプレー。静岡高校では１年秋から出場し、ケガに苦しんだが３年春から再び出場。高校最後の２０２３年夏は２回戦敗退。その後、神奈川大学を中退し、くふうハヤテに入団。１７２センチ、７０キロ。右投左打。