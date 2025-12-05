次世代BEVスポーツカーコンセプトを公開

レクサスは2025年12月5日、バッテリーEV（BEV）スポーツカーのコンセプトモデル『レクサスLFAコンセプト』を世界初公開した。

このコンセプトカーは、『モントレーカーウィーク2025』および『ジャパンモビリティショー2025』において、『レクサス・スポーツコンセプト』としてエクステリアとインテリアが公表され、今回、一部諸元と『レクサスLFAコンセプト』の名称が新たに公開された。



12月5日に世界初公開されたBEVスポーツカー『レクサスLFAコンセプト』。 レクサス

『レクサスLFAコンセプト』は、トヨタが『クルマ屋が残していくべき技術・技能を次の世代に受け継いでいかなければならない』という、マスタードライバーのモリゾウこと豊田章男会長の想いのもと、今回発表された『GR GT』、『GR GT3』とともに開発が進められているモデルである。

発表会の場で豊田会長はこれを『トヨタ2000GT、LFAに続く「トヨタの式年遷宮」』と表現、ベテランから若手へと受け継がれる技術と技能、その想いを礎に継承・進化させていくという。

ドライブへの究極の没入を追求

今回公開された3台のスポーツモデルは、『低重心』、『軽量・高剛性骨格』そして『空力性能の追求』の3つの要素を軸に技術と技能を共有しながら開発、『レクサスLFAコンセプト』では、それに加えてBEVならではの可能性を追求していくという。

『レクサスLFAコンセプト』の公開されたディメンジョン全長は4690mm、全幅2040mm、全高1195mm、ホイールベース2725mmという、スポーティなパッケージングを持つ2シーターモデルである。



空力性能と造形美の融合を高次元で追求し、シンプルで理想的なドライビング環境をディテールまで磨き上げることで操作と意識が一体となり、これまでにない没入体験を創出する『ディスカバー・イマージョン（Discover Immersion）』をテーマとしている。

『GR GT』をベースとした軽量・高剛性の『オールアルミニウム骨格』と、初代LFAの官能的な造形美を受け継ぐことで、スポーツカーとしての性能と正統派クーペのプロポーションを実現、普遍的なスポーツカーの魅力を示すエクステリアとなっている。

『LFA』という名は、内燃機関車に限定されず、その時代の技術者が次世代に受け継ぐべき技術を体現するモデルの象徴であり、時代が変わってもスポーツカーの魅力を支え続ける揺るぎない価値である『走りへの没頭』を追求していくという。