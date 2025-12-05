J1Í¥¾¡Áè¤¤¡¢¼¯Åç¤«Çð¤«¡¡6ÆüºÇ½ªÀá¡¢¾¡¤ÁÅÀ1º¹
¡¡J1¤Ï6Æü¤Ë³ÆÃÏ¤ÇºÇ½ªÀá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¡¤ÁÅÀ73¤Ç¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤È¡¢Æ±72¤Ç2°Ì¤ÎÇð¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬·èÃå¤¹¤ë¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï5Æü¤ËÈó¸ø³«¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍM¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¾¡¤Æ¤Ð2016Ç¯°ÊÍè¤Ç¡¢ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë9ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¡£°ú¤Ê¬¤±¤«Éé¤±¤Ç¤âÇð¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£Çð¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÄ®ÅÄ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢11Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Ä®ÅÄ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¼¯Åç¤¬°ú¤Ê¬¤±¤ë¤«Éé¤±¤ë¤ÈµÕÅ¾¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼¯Åç¤¬ÇÔ¤ì¡¢Çð¤¬°ú¤Ê¬¤±¤Æ¾¡¤ÁÅÀ73¤ÇÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤ÏÆÀ¼ºÅÀº¹¤äÁíÆÀÅÀ¿ô¤Ê¤É¤ÎÁè¤¤¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¡£¼¯Åç¤ÏÆÀ¼ºÅÀº¹¤¬26¤Ç¡¢Çð¤ÏÆ±25¡£¼¯Åç¤¬2ÅÀº¹¤ÎÉé¤±¤Ê¤éÇð¤¬Í¥¾¡¡¢¼¯Åç¤¬1ÅÀº¹¤ÎÉé¤±¤Ê¤éÁíÆÀÅÀ¿ô¤ÇÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤ë¡£