¹âÌÚ¡¢¥«¡¼¥Ö¤Î²þÁ±¤ËÍ¾Ç°¤Ê¤·¡¡¥¹¥Ô¡¼¥ÉWÇÕÂè3Àï³«Ëë
¡¡¡Ú¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÂè3Àï¤Ï5Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ç³«Ëë¡£½÷»Ò¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï4Æü¤Ë²ñ¾ì¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç³ê¤ê¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤ÏÂè2Àï¤Î1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÉüÄ´¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£¤À¤¬¡Ö¡Ê»å¸ý¤ò¡Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï²þÁ±¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥«¡¼¥Ö¥ï¡¼¥¯¤Î²þÁ±¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµÈÅÄÀãÇµ¡Ê¼÷¹¡Ë¤ÏÂè1Àï°ÊÍè¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤¦¡£ÃË»Ò¤Î¿·ßÀÎ©Ìé¡Ê¹âºê·ò¹¯Ê¡»ãÂç¿¦¡Ë¤é¤âÉ¹¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£
¡¡WÇÕ¤ÏÇ¯Æâ¤Î4Âç²ñ¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬·ü¤«¤ë¡£