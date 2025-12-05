三菱重工業の西尾浩最高財務責任者（ＣＦＯ）が読売新聞のインタビューに応じた。

今後の事業展開について「中長期的に我々は成長企業であると位置付けている。高利益体質と成長投資を循環していく」と述べ、業績が好調な原子力や防衛などの事業に注力する方針を強調した。

国内では、東京電力柏崎刈羽原子力発電所など原発再稼働の動きが広がりつつある。政府は２月に閣議決定した第７次エネルギー基本計画で、原発の電源構成を２３年度の１割弱から４０年度に２割に引き上げる方針を掲げている。

西尾氏は「原子力は必要になる時に備え、技術と人材をつないできた。事業規模は３０年度頃に４０００億円程度になる」と述べ、原子力事業を２４年度より約３割拡大させる考えを示した。

防衛事業については、「安全保障を重視する（政府の）方針は、我々が貢献できる機会が多くなるだろう」と話した。高市首相は２５年度中に、防衛費を含む安全保障関連費を国内総生産（ＧＤＰ）比２％に引き上げる目標を表明している。

三菱重工は９月、フォークリフトの製造・販売子会社を売却し、２６年３月期の業績予想を下方修正した。だが、２６年度に売上高を２３年度の２割増の５・７兆円以上、事業利益を６割増の４５００億円以上に引き上げる中期経営計画は「達成できる」と強調した。