国民民主党・玉木雄一郎代表が５日、Ｘ（ツイッター）投稿。政府与党が再び検討していると報じられ、ネットなどが大荒れとなっている「高校生の扶養控除縮小」に関して、「高校生の扶養控除縮小には反対」と表明した。

「高校生の子ども１人あたり所得税３８万円、住民税３３万円の控除がなくなると、大きな負担増になる。去年、公明党と一緒に頑張って、なんとか阻止した増税項目。高校無償化の財源として、高校生の扶養控除を縮小したら意味がないではないか」と記した。

ネットでは「子育て罰金」「子育て支援は嘘」などと反対の声が殺到している。

玉木氏の投稿には「玉木さん、声をあげてくれ！」「何のために高校無償化したんでしょう」「断固阻止っ！」「なんとしても阻止して頂きたいです！」「これは絶対に許してはならないです！」「何これ。ほんと許せんわ」「玉木さんココは何としても阻止してください！」「絶対反対！！」「絶対増税阻止して」「ほんとこれはどうにかして止めてくれ！」「国民民主党が名を上げるチャンス」との投稿が相次いでいる。