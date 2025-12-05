女優の北川景子（39）が、4日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に、前週（11月27日放送）に続いて出演。夫のタレントDAIGO（47）との結婚について話した。

放送作家でタレントの野々村友紀子（51）による事前インタビューのVTRを、スタジオに登場した北川とレギュラー出演者が見た。

野々村が「DAIGOさんと結婚してよかったな、って思うことって？」と質問。北川は「よかったな、って思うこと…。毎日、思いますね」。そして「この方でなければ、私は結婚できてなかったんだろうな、って、よく思いますね」と話した。

「関西人ってはっきり言うじゃないですか。ツッコミも早いし。夫と話しているときも、で、オチは？みたいな感じでスパっと言ったり…」。それに対してDAIGOは「怒ったり、ムッとすることもなく。『まぁオチはないんだけどね〜』みたいな感じで」と夫のソフトな雰囲気を話した。

そして「優しい、穏やかな人だから結婚できただろうし、本当にいいタイミングで結婚して。子どもが2人いるんですけど、子どもとの生活が楽しくて。この人と結婚しなかったら、この子たちが生まれてなくて、そうするとこの時間はなかったんだな、って思うと、毎日、これって本当によかったな、って。結婚に関しては思う」と話した。