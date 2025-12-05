お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）、小木博明（54）が4日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。06年10月からの番組開始を経て、放送1000回を迎えた。

番組冒頭、矢作が「0！ おぎやはぎ矢作です！」と切り出すと、小木も「で、1000！ おぎやはぎ小木です！」と続いた。矢作は「2006年10月6日の第1回放送から20年、今夜ついに1000回となりました。記念すべきこの日を皆さんとともにお祝いできることはこの上ない喜びであります」などと切り出した。

この日は立食パーティーと称し、「クソメン」「クソガール」と呼ばれるリスナーから事前募集を募り15名をラジオブースに招待。グラスを片手に乾杯した。その後、5人を3組に分けて、番組内で交流を図った。メールテーマは「1000回の中で印象に残っていること！」に掲げ、過去回の話で盛り上がった。

同番組は多数の著名人、芸能人が聴いていることで知られている。番組では事前に著名人から祝福ボイスを募集。実際に中田花奈、筧美和子、高杉真宙、阿部真央、ペンネーム眼力剛こと、ザ・マミィ林田洋平らから祝辞が届いた。

番組内の様子はJUNK公式Xで伝えられた。