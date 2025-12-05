¡Ö¾¾ÍÕ¾ó¤¬¤¡¤¡¤¡¤¡¡×à°å³ØÉôÏ²¿Í6Ç¯á¶ìÏ«¿Í¤Î¿Íµ¤½÷À¥¢¥Ê...¥í¥±Ãæ¤ËÂ¹üÀÞàÁá¤¯¤â¸½¾ìÉüµ¢á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖÎÙ¤Ë...¡×¡ÖÁá¤¯´°¼£¤ò...¡×
¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¤Ó¤¤ê¾Ð´é¤â·òºß¡ª
¡¡¼èºàÃæ¤ËÁ´¼£3¥«·î¤Î²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¾Ð´é¤ÎºÇ¿·Éüµ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£²£¤Ë¤Ï¾¾ÍÕ¾ó¤¬ÃÖ¤«¤ìÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ Äº¤¤¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£¸å¤â¥é¥¸¥ª¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¥¿¥Þ¥«¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±éÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸¶Àé¾½(36)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¾Ð´é¸«¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¸¶¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾¾ÍÕ¾ó¤¬¤¡¤¡¤¡¤¡¡×¡Ö¾Ð´é¤ÎÎÙ¤Ë¾¾ÍÕ¾ó¤¬¡Ä¥à¥ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÁá¤¯´°¼£¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¶ÌÀîÅ°¤â°Â¿´¤·¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¸¶¤Ï¡¢Éã¤Ï³«¶È°å¤Î°åÎÅ°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¼«¿È¤â°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Ï²¿Í6Ç¯ÌÜ¤ÏºÇ¸å¤È·è¤á¼õ¸³¤ËÎ×¤ó¤À¤¬°å³ØÉô¿Ê³Ø¤òÃÇÇ°¤·¡¢Ê¡²¬Âç³ØÍý³ØÉô¤ØÆþ³Ø¡£2017Ç¯¥Æ¥ì¥Ó»³¸ýÆþ¼Ò¡£23Ç¯Âà¼Ò¸å¤Ï¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Àè·î¡¢TVÈÖÁÈ¤Î¼èºàÃæ¤ËÁ´¼£3¥«·î¤Î¡Öº¸æú¹ü¹â¸¶¹üÀÞ¡×¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£